قيادات بدول اتفاق مكة يلتقون مسؤولين إيرانيين في طهران

من المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين من الدول الموقعة على اتفاق مكة، وهي السعودية وتركيا وباكستان، مسؤولين إيرانيين في طهران، اليوم الاثنين، لبحث التنسيق الإقليمي، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.

تحالف مكة ومحادثات مع إيران



وقال المصدران إن السعودية سيمثلها وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، فيما ستمثل باكستان رئيس أركان الجيش، المشير عاصم منير، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.



وأضاف أحد المصدرين أن رئيس جهاز الاستخبارات التركي سيشارك أيضًا في الاجتماع.

من جانبه، قال علي باقري كني، نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، للتلفزيون الرسمي، إن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالين، سيزورون طهران لإجراء مشاورات مع المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بشأن الأمن الإقليمي.



وستكون المحادثات المرتقبة أول اتصال رفيع المستوى بين إيران وجميع أعضاء التكتل الثلاثي منذ تعرض السعودية لهجمات متصاعدة من جانب الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.



وكان منير قد زار طهران الأسبوع الماضي، حيث التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وعددًا من كبار المسؤولين.

وخلال الزيارة، أبلغ مسؤولون إيرانيون منير بأن طهران لن تجري محادثات مع واشنطن قبل تلبية مطالبها، وفقًا لوسائل إعلام إيرانية.