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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

الدولار
الدولار
أمل مجدى

ارتفع سعر الدولار اليوم الإثنين  26 أكتوبر 2026 ، في بداية تعاملات البنوك العاملة في مصر ، إذ تراوح سعر الشراء بين 55.62 و55.83 جنيه، فيما تراوح سعر البيع بين 55.72 و55.93 جنيه.

أسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين

سجل سعر شراء الدولار في البنك الأهلي الكويتي أعلى سعر شراءا وبيعا في السوق بقيمة 55.83 جنيه للشراء و55.93 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنوك المصري الخليجي، والشركة المصرفية العربية الدولية، وبيت التمويل الكويتي، إلى 55.80 جنيه للشراء و55.90 جنيه للبيع.

وتساوى سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، مصر، التجاري الدولي (CIB)، الإسكندرية، الكويت الوطني، البركة، المصرف العربي، قناة السويس، المصرف المتحد، والتنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، التعمير والإسكان وإتش إس بي سي، ليصل إلى 55.77 جنيه للشراء و55.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم

وسجل سعر الدولار نحو 55.76 جنيه للشراء و55.86 جنيه للبيع في بنوك العربي الأفريقي الدولي وقطر الوطني الأهلي.

وفي بنك أبوظبي التجاري بلغ سعر الدولار نحو 55.75 جنيه للشراء و55.85 جنيه للبيع.

وتداول الدولار في بنوك أبوظبي الأول وكريدي أجريكول عند 55.73 جنيه للشراء و55.83 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي لنحو 55.72 جنيه للشراء و55.82 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي نحو 55.70 جنيه للشراء و55.80 جنيه للبيع.

 سجل بنك نكست أدنى الأسعار، إذ بلغ الدولار لديه 55.62 جنيه للشراء و55.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل الدولار رسميا في البنك المركزي المصري نحو 55.76 جنيه للشراء و55.90 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار:

 55.83 جنيه 

أقل سعر لبيع الدولار: 

55.72 جنيه 

متوسط سعر الدولار اليوم: 

55.81 جنيه

الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار سعر الدولار في البنوك سعر الدولار مقابل الجنيه

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