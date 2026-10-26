موعد مباراة طرابزون سبور وريزيسبور في الدوري التركي والقنوات الناقلة

يخوض طرابزون سبور، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مواجهة جديدة في الدوري التركي، عندما يحل ضيفًا على ريزيسبور مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من موسم 2026-2027، في لقاء يستهدف خلاله مواصلة الانتصارات وتعزيز موقعه بين فرق المقدمة.

ويدخل طرابزون سبور المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما تغلب على بشكتاش بهدفين دون رد في الجولة الماضية، ليواصل نتائجه الإيجابية وسعيه للمنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.

ويقدم محمد صلاح مستويات مميزة بقميص فريقه خلال الموسم الحالي، إذ يتصدر قائمة هدافي الدوري التركي برصيد 8 أهداف، بعد مرور 8 جولات، ليصبح أحد أبرز العناصر التي يعول عليها طرابزون سبور في مواجهة اليوم.

ويحتل طرابزون سبور المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، بينما يأتي ريزيسبور في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط، وهو ما يمنح المباراة أهمية للفريقين، في ظل رغبة كل منهما في تحسين موقعه بالمسابقة.

موعد مباراة طرابزون سبور وريزيسبور اليوم

تقام مباراة طرابزون سبور وريزة سبور، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري التركي، في المواعيد التالية:

- الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وريزيسبور

تُنقل مباراة طرابزون سبور وريزيسبور عبر قناة beIN Sports 3، وفقًا للمعلومات الواردة عن البث التلفزيوني للمواجهة.

معلق مباراة طرابزون سبور وريزيسبور

يتولى المعلق أحمد عبده مهمة التعليق على أحداث المباراة، التي يأمل خلالها طرابزون سبور في تحقيق فوز جديد، ومواصلة الضغط على منافسيه في سباق المراكز المتقدمة بالدوري التركي.