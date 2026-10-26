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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سامح شكري يلتقي رئيس مجلس النواب الهندي في نيودلهي لبحث تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين

سامح شكري يلتقي رئيس مجلس النواب الهندي في نيودلهي لبحث تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين
سامح شكري يلتقي رئيس مجلس النواب الهندي في نيودلهي لبحث تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين
فريدة محمد

وصل النائب سامح شكري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الهندية، إلى العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، على رأس وفد برلماني ضم النائبتين نيفين الطاهري وميرنا عصام الدين، للمشاركة في النسخة الثانية عشرة من منتدى البريكس البرلماني، المقرر عقده يومي 26 و27 أكتوبر 2026.

وفي مستهل الزيارة، التقى الوفد المصري أوم بيرلا، رئيس مجلس النواب الهندي، في لفتة تعكس خصوصية العلاقات الثنائية وقوتها بين البلدين.

ونقل النائب سامح شكري إلى رئيس مجلس النواب الهندي تحيات المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب المصري، مؤكدًا تطلع الأخير إلى استقبال نظيره الهندي في القاهرة في أقرب وقت.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية بين مصر والهند، كما رحبا بتدشين مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الهندية، باعتبارها إطارًا مؤسسيًا لدعم التبادل المنتظم للآراء والخبرات، وتعميق التعاون والتفاهم بين برلماني البلدين.

وأكد رئيس مجلس النواب الهندي متانة الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين مصر والهند، والالتزام المشترك بتعزيز الدبلوماسية البرلمانية دعمًا للعلاقات الثنائية.

ومن جانبه، أشاد النائب سامح شكري بالرئاسة الهندية لمجموعة البريكس، مثمنًا مستوى التعاون القائم بين البلدين، باعتبارهما ركيزتين للدفاع عن مصالح دول الجنوب. كما أشار إلى روابط الصداقة القوية التي تجمع الشعبين المصري والهندي، وما بينهما من قواسم مشتركة تستند إلى رصيد حضاري وتاريخي ممتد.

النائب سامح شكري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الهندية نيودلهي الوفد المصري

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