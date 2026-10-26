تأجيل محاكمة متهمة بسب وقذف بسمة بوسيل في الإسكندرية إلى 28 نوفمبر للحكم

قررت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد فوزي، وعضوية المستشارين ياسمين العناني، وخالد أصلان، وأحمد هلال الهضيبي، تأجيل نظر القضية رقم 39 لسنة 2026 الرمل أول، والمتهمة فيها سيدة تُدعى «ه. ع. ا» بسب وقذف الفنانة بسمة بوسيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 28 نوفمبر المقبل للحكم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم الفنانة بسمة بوسيل ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اتهمت فيه إحدى السيدات بسبها وقذفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة، صاحبة أحد الحسابات الإلكترونية، ارتكبت، بحسب الاتهامات الواردة في القضية، أفعالًا تضمنت الإساءة إلى المجني عليها، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة من خلال نشر محتوى من شأنه المساس بها، فضلًا عن تعمد إزعاجها ومضايقتها بإساءة استخدام وسائل الاتصالات.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وتولت نيابة الشئون الاقتصادية التحقيق، قبل إحالة المتهمة إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، التي قررت تأجيل القضية إلى جلسة 28 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.