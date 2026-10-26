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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الإيرانية: لم نغلق نافذة الدبلوماسية وأثبتنا جديتنا في المسار الدبلوماسي

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
محمد على

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها لم تغلق نافذة الدبلوماسية وإن إيران أثبتت جديتها في المسار الدبلوماسي، فيما اعتبرت الوزارة أن أمريكا على العكس من ذلك، وإنها ليست جادة في التفاوض معها، في ظل تراجع وتسويف مستمر للإدارة الأمريكية، بشكل يمثل تلاعبًا دائمًا.


تأتي هذه التصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية الإيرانية لتؤكد على تمسك طهران بالخيار الدبلوماسي كمسار أساسي لتسوية الملفات العالقة، لا سيما ما يتعلق بالملف النووي الإيراني ورفع العقوبات.
وتحمل هذه التصريحات عدة رسائل سياسية واستراتيجية، تتضمن،  إبقاء الباب مفتوحاً بالتشديد على أن "نافذة الدبلوماسية لم تُغلق، وهو ما يقول أن إيران" تهدف إلى إظهارها أمام المجتمع الدولي كطرف مرن ومستعد للحوار، وتجنب تحميلها مسؤولية انسداد الأفق السياسي.

أكدت الوزارة على  الجدية الإيرانية حيث تسعى طهران من خلال هذا الخطاب إلى الإشارة إلى التزامها بالاتفاقيات السابقة (مثل خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015) واستجابتها للمبادرات الأوروبية أو الإقليمية كوسيط.

وترمي إيران بالكرة في الملعب الأمريكي وذلك من أن اتهام الولايات المتحدة بعدم الجدية في التفاوض يهدف إلى تحميل واشنطن مسؤولية الجمود الحالي، والإشارة إلى أن العقوبات المستمرة وغياب الضمانات الأمريكية هما العائق الحقيقي أمام أي تقدم ملموس.
 

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