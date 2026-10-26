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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البنك الأوروبي للاستثمار: ضخ 37.5 مليون دولار في صندوق تنمية كابيتال فينتشرز 2 لتعزيز نمو الشركات المصرية

جلسومينا فليوتي
جلسومينا فليوتي
إلهام عبد العزيز

استثمر البنك الأوروبي للاستثمار، من خلال ذراعه التنموية "البنك الأوروبي للاستثمار في العالم"، 37.5 مليون دولار في صندوق "تنمية كابيتال فينتشرز 2" لتعزيز فرص حصول الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم القائمة في مصر على رأس مال النمو اللازم لها.

البنك الأوروبي للاستثمار

 وأُعلن عن هذا الاستثمار اليوم خلال حفل أُقيم في القاهرة بحضور جلسومينا فليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، وأحمد الجندي، ويوسف أحمد أيوب، ومحمد محسن محجوب الشركاء والمديرين المنتدبين لشركة "تنمية كابيتال فينتشرز".


وساهم التزام البنك الأوروبي للاستثمار في الإغلاق النهائي لصندوق "تنمية كابيتال فينتشرز" برأس مال قدره 130 مليون دولار، متجاوزًا بذلك مبلغ التعبئة المستهدف وهو 120 مليون دولار.

 ويحظى الصندوق بدعم مجموعة متنوعة من المستثمرين الدوليين والمحليين، من بينهم صندوق المشروعات المصري الأمريكي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المصري.

وتدير الصندوق شركة "تنمية كابيتال فينتشرز" (TCV) للاستثمار وهي شركة مصرية مستقلة، وسوف يوجه الصندوق استثماراته إلى شركات مصرية قائمة وعالية النمو مشمولة في حافظته الاستثمارية المتنوعة. وسيركز الصندوق على الشركات التي تسعى للحصول على رأس المال الاستراتيجي للتوسع، وإضفاء الطابع المهني على أعمالها، وتعزيز قدرتها التنافسية، مع توقع الاستثمار في عدد من القطاعات كالرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا المالية، والسلع الاستهلاكية، واللوجستيات، والنقل.


ويهدف هذا الاستثمار إلى سد النقص في توافر التمويل بالأسهم طويل الأجل للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في مصر. ومن خلال الجمع بين رأس المال والدعم الاستراتيجي والإداري، من المتوقع أن يساعد الصندوق الشركات التي تشملها حافظته الاستثمارية على النمو وتحسين حوكمتها واستحداث فرص عمل.

 ومن المتوقع أن يستوفي 30% على الأقل من الشركات المشمولة في الحافظة معيارًا واحدًا على الأقل من معايير البنك الأوروبي للاستثمار في مجال التمويل الذي يعزز المساواة بين الجنسين.


ومن جانبها، قالت فليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار: "يتمتع القطاع الخاص المصري بإمكانات هائلة لدفع عجلة النمو المستدام، واستحداث فرص عمل جيدة، وتعميق علاقته الاقتصادية مع أوروبا.

 ومن شأن استثمار البنك الأوروبي للاستثمار في صندوق "تنمية كابيتال فينتشرز 2" تمكين الشركات المحلية الطموحة من الحصول على رأس مال النمو والخبرة اللازمين لها بغية توسيع نطاق أعمالها كما أنه دليل على التزام الاتحاد الأوروبي، من خلال مبادرة البوابة العالمية وبرنامج عمل الاتحاد الأوروبي الجديد لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، حيال دعم اقتصاد مصري أكثر تنافسية وشمولًا وقدرة على الصمود.

وأشار أحمد الجندي، الشريك والمدير المنتدب لشركة "تنمية كابيتال فينتشرز" إلى أن "النجاح الذي حالف إغلاق صندوق "تنمية كابيتال فينتشرز 2" متجاوزًا هدفه المتوخى، لهو انعكاس لثقة المستثمرين في الاستراتيجية التي تعتمدها الشركة وإمكانيات القطاع الخاص المصري الكبيرة والتزام البنك الأوروبي للاستثمار لا يقتصر على توفير رأس المال فحسب، بل يشمل توفير خبرة دولية قيمة ورؤية مشتركة تركز على النمو المستدام، والحوكمة الرشيدة، وتحقيق القيمة على المدى الطويل. وسنعمل سويًا على مصاحبة الشركات المصرية الطموحة في جميع مراحل تطورها وتعزيز قدرتها التنافسية وتقوية روابطها مع الأسواق الإقليمية والأوروبية وتوسيع نطاقها".

وقال آري نعيم، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي: "تعكس استثماراتنا في صندوق "تنمية كابيتال فينتشرز 2” التزام مؤسسة التمويل الدولية حيال تدعيم القطاع الخاص في مصر من خلال توسيع سبل حصول الشركات على رأس مال النمو طويل الأجل، اللازم لتوسعها واستحداث فرص العمل. 

وأضاف أنه من خلال الشراكة مع مديري صناديق محليين متمرسين، يمكننا مساعدة الشركات المصرية الواعدة، بما في ذلك الشركات المملوكة لعائلات، على ترسيخ أنشطتها وتعزيز قدرتها التنافسية والتوسع. ويشكل هذا جزءًا لا يتجزأ من جهودنا الأوسع نطاقًا الرامية إلى حشد الاستثمارات الخاصة ودعم النمو المستدام والشامل في مصر".

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