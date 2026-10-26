اتساع رقعة التسرب النفطي قبالة سواحل الإمارات.. وإغلاق مزيد من الشواطئ

أظهرت صور الأقمار الصناعية اتساع رقعة تسرب نفطي من ناقلة متضررة قبالة سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة، ما أدى إلى إغلاق مزيد من الشواطئ وأثار مخاوف بشأن التداعيات البيئية.

تسرب نفطي قبالة سواحل الإمارات



وأظهرت صور التقطتها شبكة كوبرنيكوس الأوروبية لرصد الأرض، بتاريخ 24 أكتوبر، أن التسرب النفطي اتسع خلال الأيام القليلة الماضية، واقترب من سواحل إمارة أم القيوين الشمالية، مع انتشار طبقات داكنة من النفط في البحر وعلى امتداد الساحل.



ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أدت الهجمات على السفن التجارية في ممرات الملاحة البحرية بالخليج إلى زيادة المخاطر الأمنية على حركة النقل البحري، وتصاعد المخاوف بشأن التداعيات البيئية للصراع.



ووفقًا لبيانات جمعها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، كان شهر أكتوبر الأسوأ من حيث الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز والممرات المائية المجاورة.



وقالت الإمارات، الجمعة، إن الجهود جارية لاحتواء تسرب النفط من ناقلة قبالة سواحل البلاد، فيما تجري وزارة التغير المناخي والبيئة تقييمًا للأضرار البيئية.



ولم تعلن السلطات اسم الناقلة المتورطة في الحادث أو أسباب التسرب. غير أن خبراء أبلغوا رويترز بأن النفط المتسرب مصدره ناقلة تُدعى جيم رقم 2 (Gem No.2)، وهي سفينة قالت مصادر في قطاع الشحن إنها تعرضت لضربة بمقذوف مجهول الشهر الماضي، ما أدى إلى اندلاع حريق جرى إخماده لاحقًا.



وأظهرت صور الأقمار الصناعية التابعة لبرنامج كوبرنيكوس الأوروبي، والملتَقطة بواسطة القمر الصناعي «سنتينل-2»، تسربًا نفطيًا واسعًا مصدره الناقلة.



واستجابةً للحادث، فرضت السلطات في عدد من الإمارات الشمالية قيودًا على الوصول إلى المناطق الساحلية.

وقالت وزارة التغير المناخي والبيئة، الجمعة، إن جميع الشواطئ والمناطق الساحلية المحيطة بمدينة أم القيوين أُغلقت مؤقتًا، فيما أغلقت السلطات في إمارة الشارقة المجاورة شاطئ الحمرية احترازيًا.



وقال نضال هلال، أستاذ الهندسة ومدير مركز أبحاث المياه في جامعة نيويورك أبوظبي، لرويترز إن التسرب النفطي المُبلّغ عنه قبالة أم القيوين يمثل مصدر قلق بيئيًا خطيرًا، مضيفًا أن الإغلاق المؤقت للشواطئ والمناطق الساحلية إجراء احترازي سليم إلى حين تقييم حجم التسرب واتجاه حركة النفط.



وفي رأس الخيمة، المعروفة بشواطئها ومنتجعاتها الفاخرة، أعلنت السلطات، السبت، إغلاق جميع الشواطئ في الإمارة حتى إشعار آخر.