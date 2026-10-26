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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تدشين خط برمنجهام - القاهرة.. مصر للطيران تفتح بوابة جديدة إلى بريطانيا| صور

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

دشنت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني المصري، رحلاتها الجوية المباشرة بين القاهرة ومدينة برمنجهام بالمملكة المتحدة، لتضيف وجهة جديدة إلى شبكة خطوطها الدولية، وتمنح عملاءها مزيدًا من خيارات السفر والربط الجوي عبر مطار القاهرة الدولي.

يأتي تشغيل هذا الخط الحيوي تزامنًا مع بدء تطبيق جدول التشغيل الشتوي للشركة، بواقع 4 رحلات أسبوعيًا أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والأحد، باستخدام طائرات Boeing 737 MAX 8، بما يوفر خيارات سفر أكثر مرونة، ويلبي احتياجات شرائح متنوعة من المسافرين، إلى جانب توفير تجربة سفر تتسم بالراحة والكفاءة في استهلاك الوقود.

واحتفالًا بتدشين الخط الجديد، نظمت مصر للطيران احتفالية خاصة على متن الرحلة الافتتاحية، تضمنت تقديم الهدايا التذكارية على المسافرين، فيما نظم مطار برمنجهام احتفالية خاصة بهذه المناسبة، تضمنت مراسم تقطيع التورتة وتقديم هدايا للمسافرين على متن الرحلة الأولى، بحضور ممثلين عن مطار برمنجهام ومصر للطيران، في تأكيد على أهمية إطلاق هذا الربط الجوي المباشر بين القاهرة ووسط إنجلترا.

وبإطلاق هذا الخط، تصبح برمنجهام ثالث وجهات مصر للطيران في المملكة المتحدة، إلى جانب لندن ومانشستر، بما يعزز حضور الشركة في السوق البريطاني، ويدعم مكانة مطار القاهرة الدولي كمركز محوري للربط بين أوروبا وأسواق أفريقيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى، من خلال شبكة مصر للطيران الدولية.

وفي هذا السياق، أكد الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن تدشين خط برمنجهام يمثل إضافة مهمة إلى شبكة الشركة الدولية، ويعكس التزام مصر للطيران بمواصلة التوسع في الوجهات التي تدعم حركة السفر وتواكب تطورات الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على تعزيز تنافسيتها من خلال تطوير شبكة خطوطها وتوفير خيارات سفر أكثر تنوعًا ومرونة لعملائها.

وأكد عادل أن الخط الجديد يتيح ربط مباشر بين برمنجهام والقاهرة، مع الاستفادة من شبكة مصر للطيران الممتدة عبر أفريقيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى، بما يوفر للمسافرين خيارات أوسع واتصالات جوية ميسرة إلى العديد من الوجهات حول العالم.

من جانبه، أضاف الطيار محمد عليان رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن هذه الوجهة الجديدة تكتسب أهمية خاصة باعتبار برمنجهام واحدة من أبرز المراكز الاقتصادية والصناعية في المملكة المتحدة، بما يعزز فرص الربط بين السوق المصرية ووسط إنجلترا، ويخدم شرائح متنوعة من المسافرين، ويلبي الطلب على حركة السفر والسياحة بين مصر وبريطانيا، فضلًا عن تسهيل تنقل أفراد الجالية المصرية المقيمة في منطقة ميدلاندز وتيسير تواصلهم مع ذويهم في مصر.

وأعرب مات هازلوود، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمطار برمنجهام، عن سعادته بانطلاق أولى رحلات مصر للطيران من المطار، مؤكدًا ثقته في أن الخط الجديد سيحظى بإقبال من المسافرين الراغبين في قضاء العطلات الشتوية واستكشاف المقومات السياحية التي تتمتع بها القاهرة. وأضاف أن الخدمة الجديدة ستسهم كذلك في دعم الجالية المصرية في منطقة ميدلاندز، من خلال تسهيل السفر لزيارة الأهل والأصدقاء، إلى جانب تلبية احتياجات المسافرين لأغراض الأعمال.

الجدير بالذكر أن تدشين خط برمنجهام يأتي تتويجًا للاتفاقية الاستراتيجية التي تم توقيعها بين مصر للطيران ومطار برمنجهام على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران، بما يعكس حرص الشركة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية واستثمار فرص النمو في الأسواق الدولية، دعمًا لمسيرة التوسع المستدام في شبكة خطوطها الجوية.

مصر للطيران اخبار مصر للطيران وزارة الطيران

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