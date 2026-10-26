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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة القاهرة تدعو المواطنين لزراعة الأشجار أمام منازلهم

شجر
شجر
مريم عزت

دعت محافظة القاهرة المواطنين، وطلاب المدارس والجامعات، ورجال الأعمال، والشركات، والبنوك، والمجتمع المدنى، والجمعيات الأهلية المهتمة بالبيئة، والجامعات الحكومية،  والأهلية، والخاصة، والأكاديميات، والمعاهد،  للمشاركة فى خطة محافظة القاهرة التشاركية لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ل"تخضير القاهرة"، جنبًا إلى جنب مع الجهود التى تبذلها محافظة القاهرة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لتشجير العاصمة.

وأكد محافظ القاهرة أنه يمكن للجميع المشاركة فى تشجير القاهرة طبقًا للخطة التى تم وضعها وفق رؤية علمية وبالاستعانة بالخبراء والمتخصصين لاختيار أنواع الأشجار المناسبة للبيئة المصرية، مع التركيز على الأشجار وارفة الظلال وقليلة الاستهلاك للمياه، بما يدعم جهود المحافظة فى تحسين البيئة الحضرية والحد من التلوث.

محافظ القاهرة 

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم اختيار عدة أنواع من الأشجار التى تلائم البيئة فى القاهرة ليتم نشرها فى كافة الأحياء والمناطق وهى اكاسيا نيدوزا، و كايا، وخف الجمل، تيكوما، بونسيانا، والخيار شمبر، واجاكراندا، واللبخ، وسيتم اختيار النباتات التى تناسب كل حى حسب طبيعته. لافتًا أنه سيتم تنظيم أعمال الزراعة والرعاية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

محافظة القاهرة المواطنين طلاب المدارس والجامعات الرئيس عبد الفتاح السيسي تشجير القاهرة

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