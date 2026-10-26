احتجاجات فرنسا تدفع ماكرون للتحرك.. دعوة للاستجابة للمطالب واحتواء أضرار المحال

قال عمرو المنيري، مراسل القاهرة الإخبارية من باريس، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أدلى بتصريحات من مدينة مرسيليا، التي زارها عقب جولات العنف التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، والتقى خلالها مسؤولي البلدية وعددًا من التجار وأصحاب المحلات التي تضررت بشدة جراء أحداث العنف، داعيًا إلى الاستجابة لمطالب النقابات والطلاب.

وأضاف المراسل في مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو سيلتقي الطلاب في وقت لاحق اليوم، لبحث مطالبهم المتعلقة بالإصلاحات المختلفة داخل منظومة التعليم، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية لوران نونيز أعلن ارتفاع عدد الموقوفين إلى أكثر من 1425 شخصًا، وإصابة نحو 265 شخصًا من عناصر الشرطة والمواطنين، بينهم 3 حالات إصابة خطيرة.

وأوضح أن هناك انتقادات شعبية واسعة لاستخدام الشرطة العنف في مواجهة الاحتجاجات منذ الأسبوع الماضي، وتجددت هذه الانتقادات أول أمس.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى احتمالات استجابة أعداد كبيرة لدعوة السترات الصفراء إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الجمعة المقبل، من السادسة حتى التاسعة مساءً بتوقيت باريس، عقب خروج النواب، إلى جانب احتجاجات أخرى يوم السبت دعت إليها النقابات.

وأردف، أن الخامس من نوفمبر المقبل يشهد دعوات إلى إضرابات عامة واسعة، موضحًا أن الأيام القليلة المقبلة ستكشف مدى قدرة الحكومة الفرنسية على احتواء الاحتجاجات قبل تصاعدها.