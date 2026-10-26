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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

محافظ البنك المركزي ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون المشترك

محافظ البنك المركزي ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي
محافظ البنك المركزي ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي
أ ش أ

بحث محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي، أوجه التعاون وخطط الشراكة المستقبلية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار زيارتها الحالية لجمهورية مصر العربية،

وفي مستهل اللقاء، رحب عبدالله، بنائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البنك المركزي وبنك الاستثمار الأوروبي، الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي، كما استعرض محافظ البنك المركزي، تطورات الاقتصاد الوطني ومؤشرات السلامة المالية للبنوك العاملة في مصر، وما تحقق من تقدم إيجابي على الرغم من التحديات العالمية والإقليمية غير المسبوقة.

ومن جانبها، نوهت جيلسومينا فيجليوتي، بأن صلابة القطاع المصرفي المصري وقوته تعكسهما مؤشرات السلامة المالية للبنوك، وعلى الأخص ارتفاع معدل كفاية رأس المال ونسب السيولة، إلى جانب تدني نسبة القروض غير المنتظمة، مثمنة التعاون المثمر بين بنك الاستثمار الأوروبي ومصر، ومشيرةً إلى جهود البنك المركزي المصري في دعم الاقتصاد المصري والنهوض به.

وأعرب الجانبان، خلال اللقاء، عن تطلعهما إلى تعزيز العلاقات بينهما، ولا سيما في مجالات الاستدامة ودعم جهود البنك المركزي المصري في مجال التمويل المستدام.

وفي هذا السياق، استعرض الجانبان برنامج الدعم الفني للأنظمة المالية الخضراء (Greening Financial Systems Program – GFS)، الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي لدعم جهود البنك المركزي في مجال التمويل المستدام، كما تم التأكيد على حرص البنك المركزي المصري على تفعيل البرنامج خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن البنك المركزي المصري انضم إلى هذا البرنامج في يوليو 2025، كما أن الجانبين بصدد توقيع اتفاق تعاون مشترك يتضمن بنودًا لبناء القدرات الفنية.

محافظ البنك المركزي حسن عبدالله بنك الاستثمار الأوروبي

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