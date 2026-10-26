الرئيس السيسي: مصر أسهمت في إعداد رؤية المياه الأفريقية 2063

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، جهود مصر في دعم التعاون المائي على المستويات الأفريقية والعربية والدولية، موضحًا أن مصر تولت رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة خلال الفترة من 2023 إلى 2025، وأسهمت في إعداد رؤية المياه الأفريقية 2063.

وأضاف الرئيس، خلال استقباله الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين في أسبوع القاهرة للمياه 2026، أن مصر أنشأت المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي لتدريب الكوادر الأفريقية. أخبارمصر

وأشار السيسي إلى أن مصر تتولى رئاسة المجلس الحاكم لمرفق المياه الأفريقي خلال الفترة من 2025 إلى 2027، وأن استراتيجيته الجديدة للفترة من 2026 إلى 2030 اعتُمدت في القاهرة، إلى جانب العمل مع الشركاء على حشد التمويل لمشروعات المياه في أفريقيا.

وعلى المستوى العربي، أوضح الرئيس أن مصر تتسلم رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته السابعة عشرة، التي تستضيفها القاهرة هذا الأسبوع بالتزامن مع المؤتمر العربي السابع للمياه.