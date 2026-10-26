زيلينسكي: ننتظر منذ شهر موافقة وزير الحرب الأمريكي على توريد صواريخ "باتريوت" و"ناسامز"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن بلاده تنتظر منذ ما يقرب من شهر موافقة وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث على توريد صواريخ لمنظومتي الدفاع الجوي "باتريوت" و"ناسامز".

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم" عن الرئيس قوله عقب اجتماعٍ عُقد لمناقشة إمدادات الأسلحة من شركاء أوكرانيا وجهود إعادة تأهيل شبكة الطاقة المتأثرة بالضربات العسكرية: "قدم وزير الدفاع الأوكراني، والقائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، ووزير الخارجية، تقريرا بشأن توريد صواريخ دفاع جوي اعتراضية إلى أوكرانيا، وفي مقدمتها صواريخ باتريوت. ونحن نعمل على عدة مسارات مع الولايات المتحدة وأوروبا وشركاء آخرين يمتلكون مخزونات من صواريخ "باك2" (PAC-2) و"باك3" (PAC-3)".

وأضاف الرئيس زيلينسكي "نحن ننتظر، على وجه الخصوص، منذ ما يقارب من شهر موافقة السيد هيجسيث على توريد صواريخ لمنظومتي (باتريوت) و(ناسامز). لقد وجهت فريقي بإثارة هذا الموضوع مجدداً مع الجانب الأمريكي. كما أن المحادثات جارية مع دول أخرى حول هذا الشأن".

وقال "أشكر كل فرق الإصلاح وجميع شركات الطاقة التي تقوم بمهامها الموكلة إليها على أكمل وجه. العمل مستمر بشكل شبه متواصل، ونحن نستخدم احتياطيات المعدات التي قمنا بتوفيرها".



