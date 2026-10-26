ستكون هناك مشكلة إذا ضاعت.. جمال عبد الحميد: الأهلي مطالب بالتتويج بالكونفدرالية

أكد جمال عبد الحميد، لاعب الزمالك السابق، أن الأهلي يُعد أبرز الأندية المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، مشددًا على أن عدم تتويج الفريق باللقب هذا الموسم؛ سيمثل مشكلة للنادي، في ظل الفوارق التي يراها بينه وبين باقي المنافسين.

وقال جمال عبد الحميد، خلال تصريحاته عبر برنامج «ستاد مصر»: «من غير المقبول إن حد يتكلم ويقول إن الكونفدرالية أقوى من دوري أبطال إفريقيا، والوحيد الأقوى في الكونفدرالية هو الأهلي، وباقي الأندية في المركز الثالث أو الرابع في دورياتها».

وأضاف: «لو الأهلي لم يحصل على الكونفدرالية الموسم ده؛ هتكون عنده مشكلة»، في إشارة إلى توقعاته بشأن قدرة الفريق الأحمر على المنافسة بقوة على اللقب الإفريقي.