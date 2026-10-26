التعليم: خطة للقضاء على الفترات المسائية للمرحلة الابتدائية في 2027

قال الدكتور شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة وضعت خطة للقضاء على الفترات المسائية في المدارس تدريجيًا، بحيث تنتهي في المرحلة الابتدائية بحلول العام الدراسي 2027، ثم المرحلة الإعدادية في 2028، والمرحلة الثانوية في 2029.

وأضاف «زلطة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، عبر قناة الحياة، أن تنفيذ الخطة يعتمد على إنشاء فصول جديدة والتوسعات والاستغلال الأمثل للمدارس القائمة، إلى جانب الإنشاءات الجديدة الموجهة للقضاء على الفترات المسائية.

وأشار إلى أن المستهدف إنشاء ما لا يقل عن 10 آلاف إلى 15 ألف فصل دراسي سنويًا، مضيفًا أن الموازنة المخصصة لهيئة الأبنية التعليمية ستركز، بعد الانتهاء من الإنشاءات الموجهة للقضاء على الفترات المسائية، على رفع كفاءة البنية التحتية للمدارس على مستوى الجمهورية.

وأكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أن خطة إنهاء الفترات المسائية تبدأ بالمرحلة الابتدائية في 2027، ثم الإعدادية في 2028، والثانوية في 2029، مشددًا على ارتباط تنفيذها بإضافة فصول ومدارس جديدة والتوسع في استغلال المنشآت التعليمية القائمة.