وزير التعليم العالي: ارتفاع عدد الجامعات المصرية إلى 131 والطلاب لـ 4 ملايين

قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، إن منظومة التعليم العالي في مصر شهدت توسعًا كبيرًا خلال الفترة من 2014 إلى 2026، إذ ارتفع عدد الجامعات المصرية من 55 جامعة عام 2014 إلى 131 جامعة عام 2026، وزاد عدد الطلاب بالجامعات والمعاهد من نحو 2.3 مليون إلى 4 ملايين طالب.

وكشف خلال كلمته بمنتدى مصر 2026، عن ارتفاع عدد الجامعات التكنولوجية من 3 إلى 14 جامعة، والجامعات الأهلية من 3 إلى 32 جامعة، موضحًا أن هذا التطور انعكس على الحضور الدولي للجامعات المصرية، حيث ارتفع عدد الجامعات المدرجة في تصنيف «تايمز للتعليم العالي» من 3 جامعات عام 2016 إلى 51 جامعة عام 2026، وفي تصنيف «كيو إس» من 5 جامعات عام 2019 إلى 26 جامعة عام 2026.

وفي مجال البحث العلمي، ارتفع عدد الأبحاث المنشورة سنويًا من 15،116 بحثًا عام 2013 إلى 47،269 بحثًا عام 2025، واحتلت مصر المرتبة 25 عالميًا والأولى إفريقيًا في النشر الدولي للأبحاث العلمية، وفقًا للمؤشرات المعروضة.

وأكد قنصوة أن خطة التطوير خلال المرحلة المقبلة ترتكز على تحديث البرامج والتخصصات الأكاديمية، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم البحث العلمي التطبيقي والابتكار، وتطوير الإرشاد المهني والتدريب، وتحسين الأداء المؤسسي وفق مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس.