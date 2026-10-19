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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التعليم: المنظومة تواجه منذ 30 عاما تحديات كبيرة أثرت على انتظام الطلاب

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
عادل نصار

أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، أن كراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية تمثل عناصر أساسية في العملية التعليمية وتطبق في مختلف النظم التعليمية حول العالم.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن سد العجز في معلمي جميع المواد الأساسية بكافة المدارس على مستوى الجمهورية في أولوية اهتماماتنا، مضيفا أننا نستهدف الوصول بنسبة الحضور إلى 96% ونجحنا في خفض الكثافات الطلابية لأقل من 50 طالبا في الفصل.

وأشار إلى أن معلمي مصر هم أبطال العملية التعليمية ويتحملون مسؤولية كبيرة، مستدركا أن المنظومة التعليمية واجهت على مدار أكثر من 30 عاما تحديات كبيرة أثرت على انتظام الطلاب وجودة العملية التعليمية.

وأكمل وزير التربية والتعليم، أن سد العجز في معلمي جميع المواد الأساسية بكافة المدارس على مستوى الجمهورية.

التعليم محمد عبداللطيف العملية التعليمية المدارس

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