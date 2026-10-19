التعليم: المنظومة تواجه منذ 30 عاما تحديات كبيرة أثرت على انتظام الطلاب

أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، أن كراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية تمثل عناصر أساسية في العملية التعليمية وتطبق في مختلف النظم التعليمية حول العالم.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن سد العجز في معلمي جميع المواد الأساسية بكافة المدارس على مستوى الجمهورية في أولوية اهتماماتنا، مضيفا أننا نستهدف الوصول بنسبة الحضور إلى 96% ونجحنا في خفض الكثافات الطلابية لأقل من 50 طالبا في الفصل.

وأشار إلى أن معلمي مصر هم أبطال العملية التعليمية ويتحملون مسؤولية كبيرة، مستدركا أن المنظومة التعليمية واجهت على مدار أكثر من 30 عاما تحديات كبيرة أثرت على انتظام الطلاب وجودة العملية التعليمية.

وأكمل وزير التربية والتعليم، أن سد العجز في معلمي جميع المواد الأساسية بكافة المدارس على مستوى الجمهورية.