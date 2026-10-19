وزير التعليم: أنشأنا 150 ألف فصل خلال الـ10 سنوات الماضية بتكلفة وصلت لـ200 مليار جنيه

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا غير مسبوقة للتوسع في البنية التحتية التعليمية

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال كلمته في منتدى مصر 2026 ، أنه تم إنشاء نحو 150 ألف فصل دراسي خلال السنوات العشر الماضية، بتكلفة تقديرية تتراوح بين 150 و200 مليار جنيه، إلى جانب اتخاذ مجموعة من الحلول الفنية والتنظيمية التي أسهمت في الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن هذه الجهود أسفرت عن إنهاء أزمة الكثافات التي استمرت لعقود، وأن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة مواصلة خفض كثافات الطلاب داخل الفصول إلى أقل من 45 طالبًا، وصولًا إلى أقل من 40 طالبًا، بما يوفر بيئة تعليمية أفضل ويدعم جهود الارتقاء بجودة التعليم.

وكان قد شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في جلسة "ماذا يتعلم أبناؤنا... وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل"، فى إطار فعاليات منتدى مصر 2026 تحت شعار "نظرة لليوم.. رؤية للغد".

وتناولت الجلسة، ما تحقق من تطوير في منظومة التعليم خلال السنوات الماضية، ومدى انعكاسه على تجربة الطالب وجودة التعلم، وأولويات المرحلة المقبلة للانتقال من إتاحة التعليم إلى جودة التعلم وبناء مهارات المستقبل، في إطار رحلة الطالب من المدرسة إلى الجامعة ثم سوق العمل.

واستُهلت الجلسة بعرض فيلم بعنوان "التحول في التعليم" حيث استعرض الفيلم نقطة البداية التي انطلقت منها جهود الإصلاح، وما كانت عليه أوضاع المنظومة من كثافات مرتفعة بالفصول ونقص في الأماكن المتاحة، وأبرز التحولات التي شهدها التعليم قبل الجامعي، بداية من التوسع في المدارس والفصول وتحسين الإتاحة، وصولًا إلى تطوير المناهج وتأهيل المعلمين وإدخال التكنولوجيا ونماذج التعليم الحديثة.

وأعقبه عرض فيلم "ماذا يقول الحوار المجتمعي"، الذي تضمن أبرز آراء الأكاديميين والخبراء ومداخلاتهم خلال الجلسات التحضيرية للمنتدى بالجامعات المصرية والأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث دارت هذه المداخلات حول واقع التعليم، وما يحتاج منه إلى تحسين، والحلول والمقترحات التى طرحت خلال المناقشات، كما تم عرض فيديو يستعرض شهادات قصيرة ومتنوعة لعدد من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، تعكس رؤيتهم لواقع العملية التعليمية وتطلعاتهم نحو تطوير المنظومة التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.