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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الشباب والرياضة.. من إتاحة الفرص إلى صناعة التأثير".. جلسة حوارية ضمن "منتدى مصر 2026"

"منتدى مصر 2026"
"منتدى مصر 2026"
أ ش أ

عُقدت جلسة حوارية ضمن "منتدى مصر 2026"، اليوم /الاثنين/، بعنوان "الشباب والرياضة.. من إتاحة الفرص إلى صناعة التأثير"، وأدارها الصحفي والإعلامي محمد شبانة، حيث ناقشت ملف الانتقال من توفير الفرص أمام الشباب إلى بناء قدراتهم وتحويل مواهبهم وأفكارهم إلى إنجازات ملموسة، وذلك عبر تناول محاور تشمل اكتشاف المواهب ورعايتها، والتدريب والتأهيل، والرياضة والإبداع والابتكار، والمشاركة الشبابية، وقياس أثر البرامج والسياسات.

وتأتي الجلسة ضمن محور "بناء الإنسان"، الذي يشكل عنوان اليوم الأول من منتدى مصر 2026، وتطرح تساؤلات تتعلق بكيفية تطوير منظومة متكاملة تتيح للشباب الوصول إلى الفرص، وتساعدهم على استثمار قدراتهم في مسارات عملية ومستدامة.

وتسلط محاور الجلسة الضوء على أهمية اكتشاف المواهب ورعايتها، باعتبارها خطوة أولى في مسار إعداد الشباب، بالتوازي مع التدريب والتأهيل اللازمين لتطوير المهارات وتحويل الإمكانات الفردية إلى قدرات قابلة للتطبيق.

ويمتد النقاش إلى دور الرياضة والإبداع والابتكار في فتح مسارات متنوعة أمام الشباب، بما يسمح بتعدد مجالات المشاركة والتميز، وعدم حصر فرص بناء القدرات في مسار واحد مع الاهتمام بالتجارب الواقعية والنماذج الشبابية والرياضية الملهمة التي تتضمنها أجندة الجلسة.

جلسة حوارية منتدى مصر 2026 الشباب والرياضة

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