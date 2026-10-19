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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد تصريحاته بمنتدى مصر| تربوي: وزير التعليم متمسك بقراراته ولا جدوى من محاولة تغييرها

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الخلاصة من كلام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم في منتدى مصر 2026، أنه لا تغيير في نظام التقييمات، مع إقرار الوزير أنه مُتعب للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، وخاصة للمعلمين جدا، بحسب كلام الوزير.

وقال الدكتور تامر شوقي، في تصريحات عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”: “كما نستنتج من كلام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم أيضا، أنه لا تراجع عن إضافة مواد الهوية لطلاب المدارس الدولية للمجموع”.

وأضاف الدكتور تامر شوقي: “نصيحتي لأولياء الأمور، التكيف مع قرارات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لأنه لا جدوى من محاولة تغييرها حاليا”.

منتدى مصر 2026

انطلق "منتدى مصر 2026" اليوم الإثنين، بتوجيهات وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 150 من صناع القرار، ونحو 8 آلاف شاب وممثل عن قطاعات الدولة المختلفة؛ بهدف وضع السياسات العامة والإنجازات الحكومية على طاولة التقييم، وذهد تنظيم جلسة بعنوان “ماذا يتعلم أبناؤنا؟... وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟”.

وشهدت هذه الجلسة عرض فيلم تسجيلي يتحدث عن بعض التحديات التى كانت تواجه المنظومة التعليمية في مصر، وما تحقق من إصلاحات؛ لإكساب الطلاب مهارات مرتبطة بسوق العمل.

وشدد الفيلم التسجيلي، على أن الفترة الماضية كانت تشهد فيها الفصول كثافة طلابية كبيرة، مع الإشارة إلى ما أنجزته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الإطار، حيث تم خفض كثافات الفصول لأقل من 50 طالبا فى الفصل.

كما تحدث الفيلم التسجيلي عن الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع مستوى مهارات القراءة والكتابة لدى تلاميذ المدارس، وقرار تدريس مادة البرمجة، ونجاح آلاف الطلاب فيها وحصولهم على شهادة من جامعة هيروشيما.

كما أشار الفيلم التسجيلي إلى تدريس مادة الثقافة المالية، وتطبيق نظام البكالوريا المصرية ومساراتها التى تقوم عليها، وهي الطب وعلوم الحياة والأعمال والهندسة وعلوم الحاسب والآداب والفنون، وتطوير التعليم الفني وتأهيل الطلاب لسوق العمل وإكسابهم الجدارات والمهارات، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال الشراكات الدولية.

منتدى مصر 2026

جدير بالذكر أن منتدى مصر 2026 ، يستمر لمدة 6 أيام حتى 24 أكتوبر الجاري، ويتضمن 16 جلسة حوارية، ويناقش في يومه الأول محور "بناء الإنسان"، من خلال جلسات مخصصة للتعليم والشباب والرياضة والثقافة، إلى جانب ورشتي عمل حول تنظيم الأسواق وبرنامج الحوار الاقتصادي الوطني.

وخلال منتدى مصر 2026، يتم استعراض إحصاءات ومؤشرات رسمية لقياس أثر البرامج والسياسات والخدمات على حياة المواطنين، وتحديد ما تحقق من إنجازات وما يحتاج إلى مزيد من الجهود.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم منتدى مصر 2026 التعليم

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