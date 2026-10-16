المناهج صعبة والتقييمات كتير.. أمهات مصر: نطالب بمناقشة مشاكل الدراسة بمنتدى مصر

رصدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، شكاوى أولياء أمور طلاب مختلف المراحل التعليمية، مناشدة بأن يتم وضعها في الاعتبار خلال جلسات منتدى مصر ٢٠٢٦، لرفع المعاناة عن أولياء الأمور وأبنائهم الطلاب.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها، إن معظم أولياء الأمور أكدوا معاناة أبناءهم في الدراسة ، قائلين "مفيش وقت نذاكر الدروس، الأداء الصفي بيتعمل فى البيت، وبنعمل الواجب ونحل التقييمات شفوي فى البيت علشان يروحوا تاني يوم ينقلوها فى الورق، بقينا نكتب بدل عيالنا لأن مش لاحقين على الكتابة والحل فى كل المواد، لازم التقييمات تتلغي بجد".

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن أولياء الأمور أكدوا في شكاواهم المرصودة أيضا ، أن “المناهج كلها حشو وعاوزة متخصصين من صعوبتها".

وشددت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، على أن الأهالي يطالبون بتخفيف المناهج وعدم عقد امتحانات للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي.

وأصدرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، بيانا إعلاميا أكدت خلاله أنها تناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقديم مجموعة من الفيديوهات التوضيحية لطريقة المذاكرة والتعامل الصحيح مع المناهج الجديدة بعد كثرة الشكاوى منها.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم إن شكاوى أولياء الأمور ما زالت مستمرة من المناهج الدراسية الجديدة لصفوف المرحلة الابتدائية، وكذلك مناهج البكالوريا بالثانوية العامة، موضحة أن كم المناهج كبير وفوق مستوى تلاميذ هذه المرحلة العمرية، بالتزامن مع كثرة التقييمات والواجبات.

كما ناشدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعادة النظر في كم المناهج المطبقة على الطلاب، والبحث عن طريقة لتخفيفها بما لا يخل بالعملية التعليمية، نظرا لكثرة واستمرار الشكاوى من قبل أولياء الأمور وأبنائهم الطلاب.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أن أولياء الأمور ليسوا ضد التطوير أو ضد وتدريس أفضل المناهج التعليمية على مستوي العالم، ولكن الجميع يطالب فقط بأن يكون حجم المناهج متناسب مع المرحلة العمرية للطلاب والوقت المخصص للعام الدراسي، مع الوضع في الاعتبار التقييمات والتكليفات المطبقة على الطلاب.