بعد كثرة الشكاوى| أمهات مصر للتعليم: خففوا المناهج وقدموا فيديوهات لمساعدة الطلاب

أصدرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، بيانا إعلاميا أكدت خلاله أنها تناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقديم مجموعة من الفيديوهات التوضيحية لطريقة المذاكرة والتعامل الصحيح مع المناهج الجديدة بعد كثرة الشكاوى منها.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم إن شكاوى أولياء الأمور ما زالت مستمرة من المناهج الدراسية الجديدة لصفوف المرحلة الابتدائية، وكذلك مناهج البكالوريا بالثانوية العامة، موضحة أن كم المناهج كبير وفوق مستوى تلاميذ هذه المرحلة العمرية، بالتزامن مع كثرة التقييمات والواجبات.

كما ناشدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعادة النظر في كم المناهج المطبقة على الطلاب، والبحث عن طريقة لتخفيفها بما لا يخل بالعملية التعليمية، نظرا لكثرة واستمرار الشكاوى من قبل أولياء الأمور وأبنائهم الطلاب.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أن أولياء الأمور ليسوا ضد التطوير أو ضد وتدريس أفضل المناهج التعليمية على مستوي العالم، ولكن الجميع يطالب فقط بأن يكون حجم المناهج متناسب مع المرحلة العمرية للطلاب والوقت المخصص للعام الدراسي، مع الوضع في الاعتبار التقييمات والتكليفات المطبقة على الطلاب.

من جانبه، نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صدور قرار بإعادة النظر في مناهج الصف الثالث الابتدائي بتعديلها أو تخفيفها بعد كثرة الشكاوى المتداولة بشأن صعوبتها على “فيس بوك”.

وقال المصدر لـ"صدى البلد": “على أولياء الأمور أن يحذروا من الشائعات، ويلتزموا فقط بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم لمعرفة جميع القرارات الجديدة التي يصدرها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أولا بأول”.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن سر انتشار شكاوى أولياء الأمور من صعوبة منهج الرياضيات للصف الثالث الابتدائي هذا العام.

وقال الدكتور أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم للمبادرات الرئاسية وتطوير المناهج: “ما زلنا في بداية العام الدراسي وما زلنا في بداية المنهج الدراسي، وهذا المنهج جديد ومطور بالتعاون مع الجانب الياباني باعتبار أن اليابان من الدول المتقدمة في مناهج الرياضيات”.

وأضاف مساعد وزير التربية والتعليم للمبادرات الرئاسية وتطوير المناهج: “سبب الإحساس بصعوبة منهج رياضيات 3 ابتدائي وانتشار الشكاوى الآن، هو الانتقال من فلسفة وطريقة تعليم تقليدية لمادة الرياضيات إلى طريقة أكثر حداثة تعتمد على أن الفهم يأتي قبل الحفظ”.

وشدد مساعد وزير التربية والتعليم للمبادرات الرئاسية وتطوير المناهج، على أنه منهج رياضيات 3 ابتدائي المطور بالتعاون مع اليابان، لا يبدأ مع الطفل بتعليم المهارة الرياضية من خلال حفظه لقاعدة معينة، وإنما يمر أولا بمجموعة مواقف ورسوم ونماذج تنقل الطفل لفهم القاعدة الحسابية، أي أن الفهم والممارسة والتدريب أولا، ثم يصبح الطالب قادرا على استدعاء المعلومة الحسابية بسهولة.

بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

وقال مساعد وزير التربية والتعليم للمبادرات الرئاسية وتطوير المناهج: “هذه طريقة تعليم جديدة سيعتاد عليها الطلاب بعد شهر أو أقل من الآن مع انخراطنا مع باقي المنهج واحساس الصعوبة سيختفي تماما خلال شهر”.

وأضاف: “بنوصل للطفل جدول الضرب، بفهمه أولا من خلال العد المتكرر وليس بالحفظ الآلي (أي أننا نقول للطفل إن 2 + 2 + 2 يساوي 6، بدلا من حفظ معادلة 2×3=6”.

وأخيرا قال مساعد وزير التربية والتعليم للمبادرات الرئاسية وتطوير المناهج: “أطمئن أولياء الأمور بأن الصعوبة المحسوسة الآن من منهج رياضيات 3 ابتدائي هي صعوبة ظاهرية، ولكن بعد أن ننخرط في المنهج بعد شهر تقريبا ستزول هذه الصعوبة”.