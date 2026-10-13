قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار يقترب من 53 جنيها في البنوك اليوم الثلاثاء
الوزراء: الكهرباء تعيد تشكيل خريطة المنافسة العالمية على استثمارات الذكاء الاصطناعي
البنك المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 33.9 مليار دولار خلال 8 شهور
تراجع مفاجئ لأسعار النفط .. ماذا حدث بعد صفقة ترامب وهجمات الرياض؟
الدفاع الروسية تستهدف مصنعًا للطائرات المسيرة ومستودعا للقطارات بأوكرانيا
بعد كثرة الشكاوى| أمهات مصر للتعليم: خففوا المناهج وقدموا فيديوهات لمساعدة الطلاب
عناصر من القوات المسلحة المصرية تشارك في مراسم الاحتفال بالذكرى 66 لاستقلال جمهورية قبرص
الصحة: مذكرة تفاهم لتحسين جودة خدمات التشخيص والعلاج لمرض اعتلال الشبكية
مستشار الوزير: القاهرة تتصدر المشهد السياحي الإسلامي في 2026.. وتراثها يجذب أنظار العالم
وزير الشباب يفتتح المرحلة الأولى من نادي "O West" الرياضي بـ 6 أكتوبر
وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2026.. التخصصات المطلوبة ومواعيد التقديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد كثرة الشكاوى| أمهات مصر للتعليم: خففوا المناهج وقدموا فيديوهات لمساعدة الطلاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أصدرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، بيانا إعلاميا أكدت خلاله أنها تناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقديم مجموعة من الفيديوهات التوضيحية لطريقة المذاكرة والتعامل الصحيح مع المناهج الجديدة بعد كثرة الشكاوى منها.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم إن شكاوى أولياء الأمور ما زالت مستمرة من المناهج الدراسية الجديدة لصفوف المرحلة الابتدائية، وكذلك مناهج البكالوريا بالثانوية العامة، موضحة أن كم المناهج كبير وفوق مستوى تلاميذ هذه المرحلة العمرية، بالتزامن مع كثرة التقييمات والواجبات.

كما ناشدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعادة النظر في كم المناهج المطبقة على الطلاب، والبحث عن طريقة لتخفيفها بما لا يخل بالعملية التعليمية، نظرا لكثرة واستمرار الشكاوى من قبل أولياء الأمور وأبنائهم الطلاب.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أن أولياء الأمور ليسوا ضد التطوير أو ضد وتدريس أفضل المناهج التعليمية على مستوي العالم، ولكن الجميع يطالب فقط بأن يكون حجم المناهج متناسب مع المرحلة العمرية للطلاب والوقت المخصص للعام الدراسي، مع الوضع في الاعتبار التقييمات والتكليفات المطبقة على الطلاب.

من جانبه، نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صدور قرار بإعادة النظر في مناهج الصف الثالث الابتدائي بتعديلها أو تخفيفها بعد كثرة الشكاوى المتداولة بشأن صعوبتها على “فيس بوك”.

وقال المصدر لـ"صدى البلد": “على أولياء الأمور أن يحذروا من الشائعات، ويلتزموا فقط بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم لمعرفة جميع القرارات الجديدة التي يصدرها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أولا بأول”.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن سر انتشار شكاوى أولياء الأمور من صعوبة منهج الرياضيات للصف الثالث الابتدائي هذا العام.

وقال الدكتور أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم للمبادرات الرئاسية وتطوير المناهج: “ما زلنا في بداية العام الدراسي وما زلنا في بداية المنهج الدراسي، وهذا المنهج جديد ومطور بالتعاون مع الجانب الياباني باعتبار أن اليابان من الدول المتقدمة في مناهج الرياضيات”.

وأضاف مساعد وزير التربية والتعليم للمبادرات الرئاسية وتطوير المناهج: “سبب الإحساس بصعوبة منهج رياضيات 3 ابتدائي وانتشار الشكاوى الآن، هو الانتقال من فلسفة وطريقة تعليم تقليدية لمادة الرياضيات إلى طريقة أكثر حداثة تعتمد على أن الفهم يأتي قبل الحفظ”. 

وشدد مساعد وزير التربية والتعليم للمبادرات الرئاسية وتطوير المناهج، على أنه منهج رياضيات 3 ابتدائي المطور بالتعاون مع اليابان، لا يبدأ مع الطفل بتعليم المهارة الرياضية من خلال حفظه لقاعدة معينة، وإنما يمر أولا بمجموعة مواقف ورسوم ونماذج تنقل الطفل لفهم القاعدة الحسابية، أي أن الفهم والممارسة والتدريب أولا، ثم يصبح الطالب قادرا على استدعاء المعلومة الحسابية بسهولة.

بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي 

وقال مساعد وزير التربية والتعليم للمبادرات الرئاسية وتطوير المناهج: “هذه طريقة تعليم جديدة سيعتاد عليها الطلاب بعد شهر أو أقل من الآن مع انخراطنا مع باقي المنهج واحساس الصعوبة سيختفي تماما خلال شهر”.

وأضاف: “بنوصل للطفل جدول الضرب، بفهمه أولا من خلال العد المتكرر وليس بالحفظ الآلي (أي أننا نقول للطفل إن 2 + 2 + 2 يساوي 6، بدلا من حفظ معادلة 2×3=6”.

وأخيرا قال مساعد وزير التربية والتعليم للمبادرات الرئاسية وتطوير المناهج: “أطمئن أولياء الأمور بأن الصعوبة المحسوسة الآن من منهج رياضيات 3 ابتدائي هي صعوبة ظاهرية، ولكن بعد أن ننخرط في المنهج بعد شهر تقريبا ستزول هذه الصعوبة”.

اتحاد أمهات مصر اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وزارة التربية والتعليم التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء

الإفتاء توضح حكم العمل في بيع السجائر والمعسل.. هل حلال أم حرام؟

الشيخ اشرف داخل المستشفى

كانوا هيصلوا عليا.. دعاء فاروق تساند الشيخ أشرف الفيل بعد محنته الصحية

الاهلى والزمالك

خبير تحكيم إيطالي يحسم الجدل حول أحقية الزمالك لـ ركلتي جزاء أمام الأهلي

مجلس النواب

مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.. 5 آلاف جنيه شهريًا للنفقة و30 ألفًا للمصروفات الدراسية

انحسار مياه البحر

انحسار ملحوظ لمياه البحر في الإسكندرية.. وعلوم البحار يكشف السبب

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

بعد تراجعه أمس.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

استهداف مطار الملك خالد

ضحت بحياتها عشان تنقذ غيرها.. شجاعة سيدة سعودية خلال استهداف مطار الملك خالد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ترشيحاتنا

آسر ياسين

بعد إعلان تكريم آسر ياسين فى القاهرة السينمائي.. محطات صنعت ملامح تجربته السينمائية

بدر نوفل

فى ذكراه.. قصة علاقة بدر نوفل بالفنان عادل إمام ورحلته الفنية

مطلوب عائليًا

شباك التذاكر في يوم.. كريم عبدالعزيز يتجاوز المليوني جنيه بـ"مطلوب عائليًا"

بالصور

من كان إلى القاهرة السينمائي.. «الفراولة» ورحلة السينما التي تحمل صوت النساء المغربيات

الفيلم المغربي «الفراولة»
الفيلم المغربي «الفراولة»
الفيلم المغربي «الفراولة»

أيتن عامر تثير الجدل بإطلالة كشفت عن قوامها الممشوق

ايتن عامر تثير الجدل بإطلالة كشفت عن قوامها الممشوق
ايتن عامر تثير الجدل بإطلالة كشفت عن قوامها الممشوق
ايتن عامر تثير الجدل بإطلالة كشفت عن قوامها الممشوق

عناصر من القوات المسلحة المصرية تشارك في مراسم الاحتفال بالذكرى 66 لاستقلال جمهورية قبرص

صورة من مشاركة عناصر القوات المسلحة
صورة من مشاركة عناصر القوات المسلحة
صورة من مشاركة عناصر القوات المسلحة

من الساحل الشمالي.. سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت

سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت
سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت
سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد