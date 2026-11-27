طالبت النائبة أميرة فؤاد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وزارة الصحة باتخاذ إجراءات تضمن عدم حدوث أي تأخير في صرف أدوية العلاج الكيميائي لمرضى الأورام، مؤكدة أن انتظام حصول المريض على جرعته كل 28 يومًا ضرورة ترتبط باستكمال برنامجه العلاجي، ولا تحتمل التوقف أو التأجيل.

وأشارت فؤاد في تصريحات خاصة إلى أن التعامل مع علاج الأورام يتطلب التزامًا دقيقًا بالمواعيد المحددة طبيًا، مع ضرورة التأكد بصورة مستمرة من توافر الأدوية في المستشفيات والمعاهد المتخصصة، ومراجعة آليات الصرف والتوريد لتجنب أي فجوات قد تعطل حصول المرضى على جرعاتهم.

صرف مسبق للجرعات وتوفير بدائل دوائية

وأكدت عضو لجنة الصحة أن أي مشكلات تتعلق بالتوريد أو إجراءات الصرف يجب ألا تنعكس على المريض، مطالبة وزارة الصحة بالتدخل السريع لحل العقبات وضمان استمرار العلاج دون انقطاع.

وفي هذا السياق، دعت إلى إتاحة صرف الجرعات قبل موعد استحقاقها عند الحاجة، وتوفير بدائل علاجية ملائمة في حال عدم توافر بعض الأصناف، مع إعداد خطة واضحة لتأمين الأدوية بما يحافظ على انتظام البرامج العلاجية للمرضى.

مطالب بالكشف عن مواعيد توريد الأدوية وتعويض المتضررين

وطالبت فؤاد الوزارة بإعلان تفاصيل موقف توريد أدوية الأورام، وتحديد المستشفيات والأماكن التي تتوافر بها البدائل العلاجية، إلى جانب توضيح آلية التعامل مع المرضى الذين تأخر حصولهم على جرعاتهم، وكيفية تعويضهم عن فترات التأخير.

كما شددت على أهمية إعلان خطة المخزون الاستراتيجي للأدوية، وتوضيح إجراءات الطوارئ التي تضمن استمرار الإمدادات وتمنع تكرار أي نقص يؤثر على المرضى.

وأكدت النائبة في ختام تصريحاتها أن انتظام صرف العلاج ليس مسألة تنظيمية فقط، بل ضرورة لضمان استكمال المرضى لخططهم العلاجية، مشددة على أن توفير الأدوية وحماية مرضى الأورام من أي انقطاع يجب أن يكونا ضمن أولويات وزارة الصحة.