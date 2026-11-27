كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، عن سرٍّ «اعتمدَهُ في اتخاذ قرارات حياته»، مؤكدًا أنه لم يقدم على أي خطوة دون صلاة الاستخارة، كما وجه رسالة مهمة لطالب بالصف الأول الثانوي يحتار بين الالتحاق بكلية الطب أو دراسة الرياضيات التي يحقق فيها تفوقًا أكبر.

تفكير جيد قبل اتخاذ القرار

وأوضح الدكتور حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن الطالب يواجه اختيارًا بين مجالين مختلفين، أولهما الطب الذي يرغب في دراسته ويشعر بالشغف تجاهه، والآخر الرياضيات التي يمتلك فيها قدرات دراسية وتفوقًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن المفاضلة بين المجالين تحتاج إلى تفكير جيد قبل اتخاذ القرار.

وأكد موافي أن صلاة الاستخارة تمثل خطوة مهمة عند الوقوف أمام اختيارات متعددة، خاصة عندما يشعر الإنسان بالحيرة وعدم القدرة على تحديد الطريق الأنسب، مستشهدًا بما ورد عن النبي- صلى الله عليه وسلم- بشأن الاستخارة في الأمور التي يتردد الإنسان في حسمها.

الاستخارة في جميع قراراته الحياتية

وكشف أستاذ طب الحالات الحرجة عن اعتماده على الاستخارة في جميع قراراته الحياتية، قائلًا: «أقسم بالله يا ابني ما عملت حاجة في حياتي إلا باستخارة الأول»، موضحًا أن الإنسان قد يجد بعد الاستخارة تيسيرًا في أحد الاختيارات، وكأن الطريق أصبح مفتوحًا أمامه، بما يساعده على المضي قدمًا في القرار.

وفي سياق حديثه عن اختيار التخصص الجامعي، شدد موافي على أن «حب الإنسان للمجال الذي يعمل فيه» يمثل أحد أهم أسرار النجاح، موضحًا أن ممارسة العمل الذي يحبه الشخص تجعله أكثر إقبالًا عليه، وتساعده على الاستمرار والتطور دون الشعور بأنه مجرد واجب يومي.

مهنة يؤديها للحصول على مقابل مادي

واستشهد بتجربته الشخصية في مهنة الطب، مؤكدًا أنه يستمتع بممارسة عمله إلى درجة أنه يذهب إلى عيادته وكأنه ذاهب إلى النادي؛ لأنه يعتبر الطب جزءًا من هواياته وليس مجرد مهنة يؤديها للحصول على مقابل مادي.

وأشار موافي إلى أن اختيار المستقبل المهني لا ينبغي أن يعتمد فقط على درجات التفوق الدراسي، وإنما يجب أن يضع الطالب في اعتباره ميوله الشخصية ومدى حبه للمجال الذي يرغب في الالتحاق به، حتى يستطيع أن يحقق النجاح ويواصل العطاء فيه.