أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة، أهمية الالتزام بالقواعد الطبية الصحيحة عند تشخيص الأمراض، رافضًا تقديم تشخيصات طبية قاطعة عبر شاشات التلفزيون، موضحًا أن الوصول إلى التشخيص السليم يتطلب ثلاث مراحل أساسية تبدأ بالاستماع إلى شكوى المريض وتاريخه المرضي، ثم إجراء الفحص السريري، وأخيرًا الاستعانة بالتحاليل والفحوصات الطبية اللازمة.

وأوضح موافي خلال تقديمه برنامج رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أن تشخيص حالة مريضة تعاني من آلام في البطن تمتد إلى الظهر يستلزم معرفة تفاصيل دقيقة، من بينها العمر والحالة الاجتماعية والتاريخ المرضي، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات تمثل عناصر أساسية لتحديد الأسباب المحتملة للألم والوصول إلى التشخيص الصحيح.

واستعرض عددًا من الأسباب الطبية التي قد تؤدي إلى الشعور بآلام في البطن تمتد إلى الظهر، موضحًا أن بعضها قد يرتبط بقرحة المعدة أو الاثني عشر، خاصة إذا امتدت القرحة إلى الجدار الخلفي، كما قد تنتج هذه الآلام عن حالات حادة مثل حدوث ثقب أو تمزق، وهي مشكلات تستدعي التدخل الطبي العاجل.

وأشار إلى أن التهاب البنكرياس يُعد أحد الأسباب المحتملة لهذه الآلام، خاصة لدى الأشخاص في الفئات العمرية المتوسطة، موضحًا أن تشخيصه يمكن أن يتم من خلال قياس مستويات إنزيمات البنكرياس في الدم.

واختتم حديثه بالإشارة إلى دقة تكوين البنكرياس، موضحًا أنه ينتج إنزيمات قوية قادرة على هضم البروتينات واللحوم، ورغم ذلك لا تؤثر هذه الإنزيمات على أنسجة البنكرياس نفسه، معتبرًا ذلك أحد مظاهر الإعجاز في خلق جسم الإنسان.