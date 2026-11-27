كشف الدكتور حاتم صادق، أستاذ هندسة مكافحة الحرائق بكلية الهندسة جامعة حلوان، الأسباب العلمية وراء شدة الحريق الذي اندلع في حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، موضحًا أن طبيعة المواد البترولية سريعة الاشتعال، إلى جانب توافر الحرارة والأكسجين؛ أسهمت بدورها في تحول الحادث إلى حريق شديد الخطورة.

وقال حاتم صادق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تحت السيطرة»، المذاع على قناة «TEN»، تقديم الإعلامي حسن محفوظ، إن اشتعال الحرائق يعتمد على ما يعرف بـ«مثلث الحريق»، والذي يتكون من 3 عناصر أساسية، هي المادة القابلة للاشتعال ومصدر الحرارة والأكسجين الموجود في الهواء، مؤكدًا أن اجتماع هذه العناصر يؤدي إلى نشوب الحريق واستمراره.

وأضاف أن حادث الوراق شهد انقلاب سيارة محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى تسرب الوقود على الطريق، موضحًا أن المواد البترولية تتميز بسرعة الاشتعال، كما ينتج عنها أبخرة قابلة للاشتعال تزيد من خطورة الموقف.

لماذا تتحول حوادث تسرب البنزين إلى حرائق خطيرة؟

وأوضح أستاذ هندسة مكافحة الحرائق أن اشتراط إطفاء محرك السيارة أثناء التزود بالوقود يرجع إلى خطورة وجود أي مصدر للشرر أو الحرارة بالقرب من أبخرة البنزين، والتي قد تتسبب في اشتعال النيران حال توافر الظروف المناسبة.

وتابع أن السيارة التي تعرضت للانقلاب كانت تحتوي على كمية كبيرة من الوقود، بالتزامن مع استمرار وجود مصدر للحرارة من المحرك، وانتشار المواد البترولية على الطريق، وهو ما أدى إلى توافر عناصر الاشتعال الثلاثة.

وأكد أن اجتماع هذه العوامل جعل موقع الحادث أشبه بـ«قنبلة موقوتة»، بسبب سرعة انتشار المواد القابلة للاشتعال ووجود مصادر محتملة لبدء الحريق، وهو ما يفسر شدة النيران التي شهدها حادث الطريق الدائري بالوراق.