أعلنت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي وكيل النقابة، فتح باب التقديم في مسابقة حفظ القرآن الكريم وتلاوته لأعضاء النقابة وأسرهم، دورة 2027، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للعام الثاني على التوالي.

وتشهد الدورة الجديدة - وفق بيان نقابة الصحفيين اليوم - استحداث مسابقة للتلاوة، وإدخال اختبارات تحريرية لأول مرة في مسابقة الحفظ، ضمن خطة تطوير المسابقة، بجانب استمرار جائزة «الأسرة القرآنية» التي تقام للعام الثاني على التوالي أيضًا.

وتتولى تحكيم المسابقة لجنة من الأزهر الشريف، تحت إشراف فضيلة الدكتور أبو اليزيد سلامة، رئيس الإدارة المركزية للتعليم ومدير عام شؤون القرآن الكريم.

ويبدأ التقديم اليوم الجمعة 27 نوفمبر، ويستمر حتى الجمعة 25 ديسمبر 2026، إلكترونيًا فقط عبر الاستمارة المعتمدة، ولا توجد أي وسيلة أخرى للتقديم، ولن يُقبل أي طلب بعد هذا الموعد.

وتضم الدورة مسابقتين مستقلتين، الأولى لحفظ القرآن الكريم والثانية للتلاوة، ويجوز للمتسابق التقدم إلى إحداهما أو إليهما معًا. ويُرتَّب المتسابقون في كل مسابقة بحسب المرحلة العمرية، ولا تقتصر مسابقة التلاوة على رواية بعينها، فيما تتضمن مسابقة الحفظ اختبارًا تحريريًا إلى جانب الاختبار الشفهي. كما تُمنح جائزة «الأسرة القرآنية» للأسر الأعلى درجات.

وتشمل مسابقة الحفظ ستة مستويات، يبدأ أولها بحفظ القرآن الكريم كاملًا (30 جزءًا)، ويليه مستوى 20 جزءًا، ثم 15 جزءًا، فمستوى 10 أجزاء، ثم 5 أجزاء، إضافة إلى مستوى تشجيعي لحفظ جزءي عمّ وتبارك. ويحدد المتسابق في المستويات من الثاني إلى الخامس ما إذا كان يحفظ من أول المصحف أو من آخره، ويُعَد امتحانه على هذا الأساس.

ويحق التقدم لأعضاء النقابة وأبنائهم وأزواجهم ووالديهم، مع إرفاق المستندات التي تثبت الصلة بالعضو، على أن تُقدَّم أصولها يوم الاختبار.

وتُعقد الاختبارات خلال الأسبوع الثاني من إجازة منتصف العام الدراسي، في الفترة من 30 يناير حتى 4 فبراير 2027، ويُعلن جدولها بعد اكتمال التقديم. ويُعلن الفائزون ويُقام حفل التكريم في شهر رمضان المبارك.

وأكدت اللجنة أن التكريم يقتصر على من يجتازون نسبة النجاح المقررة (85%) فقط، فيما يحصل المشاركون في المستوى التشجيعي على شهادات مشاركة.

ويمكن التقديم عبر الرابط: https://ejs26.fillout.com/iqraa**«الصحفيين» تفتح باب التقديم لمسابقة حفظ القرآن الكريم وتلاوته دورة 2027 برعاية شيخ الأزهر.