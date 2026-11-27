كشف الدكتور أحمد مكاوي، مدير مستشفى إمبابة العام، عن تطورات الحالة الصحية للمصابين الذين استقبلهم المستشفى إثر حادث الطريق الدائري، مشيرا إلى أن المستشفى استقبل 10 مصابين في اليوم الأول للحادث، فيما لم يتبق سوى حالة واحدة تتلقى الرعاية الطبية حاليا.

وأضاف مكاوي، خلال لقاء على قناة إكسترا نيوز، أن المصابين الذين وصلوا إلى المستشفى تعرضوا لحروق بدرجات متفاوتة، تراوحت بين 30% و70% من مساحة الجسم، موضحا أن الفريق الطبي تعامل مع الحالات فور وصولها، ونجح في تقديم التدخلات اللازمة للحفاظ على حياتهم.

تحسن حالات المصابين ومغادرة 9 حالات المستشفى

وأوضح مدير مستشفى إمبابة العام أن 9 من المصابين غادروا المستشفى خلال الفترة الماضية، سواء بعد تحسن حالتهم الصحية أو تحويلهم إلى مستشفيات أخرى، مشيدا بجهود الأطقم الطبية التي تحركت بصورة سريعة للتعامل مع الحادث.

وأشار إلى أن عددا من أطباء العناية المركزة والجراحة والحروق والتجميل توجهوا إلى المستشفى فور علمهم بالحادث، رغم عدم وجودهم ضمن النوبتجية، للمشاركة في استقبال المصابين وتقديم الرعاية اللازمة، مؤكدا أن هذا التحرك يعكس روح المسؤولية لدى الأطقم الطبية في التعامل مع الأزمات.

ولفت إلى أن الحالة المتبقية داخل المستشفى تعاني حروقا بنسبة 20%، معظمها في الوجه، مؤكدا أن حالتها الصحية جيدة للغاية، ومن المتوقع أن تغادر المستشفى خلال 4 أو 5 أيام، حال استمرار تحسنها.