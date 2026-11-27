تترقب جماهير الكرة المصرية انطلاق منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027 والمقرر إقامتها خلال الفترة من الثلاثاء 8 ديسمبر وحتى الخميس 10 ديسمبر المقبل بمشاركة جميع أندية المسابقة في جولة تشهد إقامة 10 مباريات قوية على مدار ثلاثة أيام.

وتشهد الجولة العاشرة مجموعة من المواجهات المرتقبة التي تحظى باهتمام جماهيري واسع في مقدمتها لقاء الزمالك أمام المصري البورسعيدي ومواجهة الأهلي مع غزل المحلة، إلى جانب مباراة بيراميدز وبتروجت في ظل سعي الفرق لتحقيق نتائج إيجابية وحصد المزيد من النقاط لتحسين مراكزها في جدول الترتيب.

4 مباريات في افتتاح الجولة العاشرة بالدوري المصري

تنطلق منافسات الجولة العاشرة يوم الثلاثاء 8 ديسمبر، بإقامة أربع مباريات حيث يلتقي طلائع الجيش مع وادي دجلة ويواجه البنك الأهلي نظيره الجونة، بينما يصطدم الاتحاد السكندري بفريق إنبي ويلتقي سيراميكا مع المقاولون العرب.

وتأتي مواعيد مباريات الثلاثاء كالتالي:

طلائع الجيش × وادي دجلة – الساعة 5 مساء – استاد جهاز الرياضة.

البنك الأهلي × الجونة – الساعة 5 مساء – استاد السويس.

الاتحاد السكندري × إنبي – الساعة 8 مساء – استاد الإسكندرية.

سيراميكا × المقاولون العرب – الساعة 8 مساء – استاد برج العرب.

الزمالك يواجه المصري في أبرز مباريات الأربعاء

وتتواصل منافسات الجولة العاشرة يوم الأربعاء 9 ديسمبر، بإقامة ثلاث مواجهات حيث يلتقي بتروجت مع بيراميدز في الخامسة مساء بينما تقام مباراتا مودرن سبورت أمام القناة والزمالك ضد المصري البورسعيدي في الثامنة مساء.

وتتجه الأنظار إلى مواجهة الزمالك والمصري المقرر إقامتها على استاد برج العرب في ظل أهمية اللقاء للفريقين ورغبة كل منهما في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الدوري.

وجاءت مواعيد مباريات الأربعاء كالتالي:

بتروجت × بيراميدز – الساعة 5 مساء – استاد السويس.

مودرن سبورت × القناة – الساعة 8 مساء – استاد السلام.

الزمالك × المصري البورسعيدي – الساعة 8 مساء – استاد برج العرب.

الأهلي يختتم الجولة العاشرة بمواجهة غزل المحلة

وتختتم منافسات الجولة العاشرة يوم الخميس 10 ديسمبر، بإقامة ثلاث مباريات حيث يلتقي بترول أسيوط مع زد ويواجه أبو قير للأسمدة فريق سموحة بينما يحل الأهلي ضيفا على غزل المحلة في مواجهة تقام على استاد غزل المحلة في الثامنة مساء.

وتحظى مباراة الأهلي وغزل المحلة باهتمام جماهيري كبير، في ظل رغبة الفريق الأحمر في مواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة بينما يطمح غزل المحلة إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية أمام حامل الطموحات الكبيرة في البطولة.

وتأتي مواعيد مباريات الخميس كالتالي:

بترول أسيوط × زد – الساعة 5 مساء – استاد برج العرب.

أبو قير للأسمدة × سموحة – الساعة 8 مساء – استاد الإسكندرية.

غزل المحلة × الأهلي – الساعة 8 مساء – استاد غزل المحلة.

أون سبورت تنقل مباريات الجولة العاشرة بالدوري المصري

وتتولى شبكة قنوات أون سبورت نقل منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قنوات ON Sport 1 وON Sport 2 وON Sport Plus وON Sport Max، وفقا لخريطة توزيع المباريات.