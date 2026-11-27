كشف تقرير نشره موقع يديعوت احرونوت الإسرائيلي، عن رسالة وجهها الحاخام أهارون تيتلبوم، أحد أبرز قادة طائفة ساتمار الحسيدية المناهضة للصهيونية في نيويورك، إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفض فيها اعتبار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ممثلًا للشعب اليهودي، مؤكدًا أن اليهود الأمريكيين لا يمثلون جزءًا من المشروع القومي الإسرائيلي.

وجاء الكشف عن الرسالة، التي تتكون من ثلاث صفحات، بعد نحو ثلاثة أشهر من لقاء الحاخام بالرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، حيث سلمه إياها شخصيًا في 3 سبتمبر الماضي، متضمنة موقفًا رافضًا لربط الهوية اليهودية بدولة إسرائيل أو اعتبار الحكومة الإسرائيلية ممثلة ليهود العالم.

حاخام ساتمار: نتنياهو وحكومته لا يمثلاننا

وتناول الحاخام في رسالته تصريحات نتنياهو التي تحدث فيها عن تمثيل الشعب اليهودي بأكمله، معترضًا على هذا الطرح، وكتب: «لكنه وحكومته لا يمثلوننا».

كما انتقد قانون الدولة القومية الذي أقره الكنيست عام 2018، والذي يعرّف إسرائيل باعتبارها الدولة القومية للشعب اليهودي، رافضًا اعتبار الصهيونية حركة التحرر الوطني لليهود، ومؤكدًا أن أتباع طائفة ساتمار يرفضون القومية اليهودية.

وشدد الحاخام على أن لإسرائيل الحق في تعريف هويتها وفقًا لإرادة مواطنيها، لكنها لا تملك سلطة تحديد الهوية الوطنية والسياسية لليهود الذين يعيشون خارج حدودها، قائلًا: «نحن الذين لسنا مواطنين إسرائيليين لسنا إسرائيليين في الشتات».

وأضاف أن اليهود المناهضين للصهيونية والصهاينة يمثلون مجموعتين مختلفتين، ولا توجد بينهما صلة سياسية أو قومية، بحسب ما ورد في الرسالة.

إسرائيل مثل الحكم العثماني والمملوكي

وفي موقف لافت، قارن الحاخام تعامل الحكومة الإسرائيلية مع اليهود بمراحل الحكم البريطاني والعثماني والمملوكي لفلسطين، معتبرًا أن قدسية أرض إسرائيل لا تمنح الحكومة القائمة فيها مكانة دينية خاصة.

واستند في موقفه إلى أفكار الحاخام يوئيل تيتلبوم، مؤسس حركة ساتمار الحسيدية، الذي عارض الصهيونية، ورأى أن التأكيد على عدم تمثيل الصهاينة للشعب اليهودي يحمل أهمية دينية.

كما أكد الحاخام أن الحروب الإسرائيلية والسياسات العسكرية والحدود والعلاقات الخارجية للدولة لا يمكن اعتبارها معبرة عن مواقف اليهود الأمريكيين لمجرد انتمائهم إلى الديانة اليهودية.

ووصل في رسالته إلى القول إن علاقة أتباعه السياسية بإسرائيل لا تختلف عن علاقتهم باليابان أو أوغندا أو أي دولة أجنبية أخرى، معتبرًا أن بعض السياسات الإسرائيلية تتعارض مع المبادئ الدينية اليهودية.

تحذير من ازدواج الولاء.. والوطن السياسي هو أمريكا

وتطرق الحاخام إلى ما وصفه بمخاطر ربط اليهود الأمريكيين بإسرائيل، معتبرًا أن هذا الربط يعزز الاتهامات المعادية للسامية المتعلقة بازدواج الولاء، ويضع اليهود الأمريكيين في موضع المساءلة عن سياسات الحكومة الإسرائيلية.

كما رفض منح المنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة حق التحدث باسم اليهود المناهضين للصهيونية أمام الإدارة الأمريكية، مطالبًا ترامب بالتواصل معهم بصورة مباشرة.

واختتم هذا الجانب من رسالته بالتأكيد على أن «وطننا السياسي هو الولايات المتحدة الأمريكية»، في إشارة إلى رفضه اعتبار إسرائيل مرجعية سياسية أو وطنية لليهود الأمريكيين.

لقاء البيت الأبيض يجمع قادة ساتمار بترامب

وكان لقاء قادة طائفة ساتمار الحسيدية مع ترامب في البيت الأبيض، قبيل رأس السنة العبرية، قد أثار انتقادات في الأوساط المؤيدة لإسرائيل داخل الولايات المتحدة، بسبب مشاركة قيادات دينية معروفة بمواقفها المناهضة للصهيونية.

وشارك في الاجتماع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، وجاريد كوشنر، صهر ترامب، كما شهد اللقاء تطورًا لافتًا تمثل في اجتماع الحاخام أهارون تيتلبوم مع شقيقه ومنافسه زلمان ليب تيتلبوم، بعد سنوات من القطيعة بسبب خلافات تتعلق بقيادة الحركة الحسيدية والميراث.

وعقد الحاخام أهارون اجتماعًا منفصلًا مع ترامب استمر نحو عشر دقائق، في خطوة أتاحت له عرض موقفه من العلاقة بين اليهودية والصهيونية وإسرائيل بصورة مباشرة أمام الرئيس الأمريكي.