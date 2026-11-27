أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توريد 1350 شجرة لمحافظة شمال سيناء، ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، تمهيدًا لزراعتها في عدد من مراكز ومدن المحافظة، بالميادين والمدارس والطرق الرئيسية ودور رعاية الأيتام، وذلك في إطار جهود التوسع في المساحات الخضراء وزيادة نصيب الفرد من الأشجار وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز الجهود الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.

واستعرضت الوزيرة تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن أعمال توريد الأشجار، مؤكدة أن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة تمثل أحد المحاور المهمة لجهود الدولة في تحسين البيئة وجودة الحياة داخل المدن والقرى.

وأشارت إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ مراحل المبادرة بالمحافظات، بالتنسيق مع الأجهزة المحلية لتوجيه أعمال التشجير إلى المواقع التي تحقق استفادة مباشرة للمواطنين، مع الاهتمام بالمدارس ودور رعاية الأيتام والمناطق التي تحتاج إلى زيادة المساحات الخضراء.

وأوضح التقرير أن الدفعة الموردة لمحافظة شمال سيناء تضم 675 شجرة تيكوما و675 شجرة جاكرندا، بأطوال تتراوح بين 3 و4 أمتار، وبسمك يتراوح بين 3 و3.5 بوصة، بما يدعم تنفيذ أعمال التشجير بالمواقع المستهدفة، ويساعد على توفير بيئة أكثر خضرة وجمالًا، مع مراعاة اختيار أنواع الأشجار المناسبة لطبيعة المواقع وظروفها البيئية.

وأشار التقرير إلى أن المواقع المستهدفة تشمل عددًا من المدارس بالمحافظة، من بينها مدرسة الشهيد محمد الكاشف للتعليم الأساسي، ومدرسة الشهيد عمر الأحامدة للتعليم الأساسي المشتركة، ومدرسة الشهيد مجاهد محمد الغول الرسمية المتميزة للغات، ومدرسة الشهيد ملازم أول مصطفى جاويش للتعليم الأساسي بنات، إلى جانب دار الأيتام بالعبور أمام مركز البحوث بجوار المركز الحضاري بمدينة العريش، ومؤسسة التكافل بجوار مدرسة أحمد عسكر الثانوية بنات بمدينة العريش، وعدد من الطرق الرئيسية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن توجيه جانب من أعمال التشجير إلى المدارس ودور رعاية الأيتام يحمل أهمية خاصة، إذ يسهم في تحسين البيئة المحيطة بالأطفال والطلاب وتوفير مساحات خضراء، ويعزز ارتباط النشء بالطبيعة والاهتمام بالحفاظ على البيئة، إلى جانب تحسين المظهر الحضاري للمواقع المستهدفة، بما ينعكس إيجابيًا على البيئة اليومية التي يتواجدون ويتعلمون ويعيشون فيها.

وأضافت أن أهمية المبادرة لا تقتصر على توريد الأشجار وزراعتها، وإنما تمتد إلى ضمان استدامتها من خلال المتابعة المستمرة لأعمال الزراعة والري والرعاية، والتنسيق مع المحافظة والجهات المحلية المعنية لتحديد مسؤوليات الصيانة والحفاظ على الأشجار بعد زراعتها، بما يضمن نموها وتحقيق الاستفادة البيئية منها على المدى الطويل.

وأكدت استمرار الوزارة في متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية بمختلف المحافظات، والتنسيق مع المحافظين والأجهزة التنفيذية لتوفير المواقع المناسبة للتشجير ومتابعة أعمال الزراعة والرعاية، بما يسهم في زيادة المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء والمظهر الحضاري، ودعم جهود الدولة نحو بيئة صحية ومستدامة يستفيد منها المواطنون في مختلف أنحاء الجمهورية.