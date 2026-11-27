تُواصل الصين اختبار أساليب غير تقليدية لإنزال القوات البرمائية، عبر توظيف سفن مدنية في تشكيل جسور عائمة فوق البحر، في تدريبات يُعتقد أنها تستهدف رفع جاهزيتها لتنفيذ عملية إنزال محتملة على السواحل التايوانية.

جسر بحري بطول 790 مترًا في فوجيان

وأظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية في الأول من نوفمبر الجاري، في خليج داشينج بمقاطعة فوجيان جنوب غربي الصين، سفنًا مدنية تشكّل جسرًا عائمًا مؤقتًا يمتد لنحو 2600 قدم، أي ما يعادل 790 مترًا داخل البحر، وفقًا لشركة البيانات الجغرافية «إينجيني سبيس».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أمني قوله إن التدريبات كانت لا تزال متواصلة حتى يوم الجمعة، موضحًا أنها تهدف إلى «التدرب على السيطرة السريعة على الجزر الصغيرة»، وأنها تستهدف على وجه التحديد سيناريوهات الطوارئ على امتداد «سلسلة الجزر الأولى»، الممتدة من اليابان مرورًا بتايوان وصولًا إلى الفلبين.

وقال جيسون وانج، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «إينجيني سبيس»، إن جيش التحرير الشعبي الصيني يبدو أنه يتدرب على استخدام أساليب منخفضة البصمة العملياتية لتوفير الدعم اللوجستي للقوات في سيناريو غزو محتمل ضمن سلسلة الجزر الأولى.

وأضاف أن استخدام السفن المدنية لإنشاء جسور بحرية يتيح نقل المعدات الثقيلة والإمدادات من المياه العميقة، ويوفر نقاط إنزال إضافية يمكن استغلالها على طول الساحل التايواني.

وبحسب تحليل صور الأقمار الصناعية، رُصدت ثماني سفن تتحرك في الخليج بين الأول و16 نوفمبر، وهي تنشئ الجسر العائم وتفككه بصورة متكررة، وشملت المعدات أربع سفن مخصصة لنقل الحمولات، وسفينتين شبه غاطستين، وسفينتين تعملان بالطاقة الذاتية، إلى جانب أربع سفن إنزال وعدد من قوارب الدعم.

وأشار وانج أيضًا إلى رصد أنشطة تشويش إلكتروني في المنطقة التي جرت فيها المناورات، ويبدو أن التدريب يشكل جزءًا من المناورات الاستراتيجية السنوية الشاملة للجيش الصيني، لكنه أُجري في موعد متأخر عن المعتاد.

السفن المدنية في قلب الاستعدادات العسكرية

وسبق أن سلطت صحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية الضوء على السفن التجارية الصينية المعروفة باسم «رو-رو»، وهي سفن نقل مزودة بمنحدرات معززة تسمح بتحميل الشاحنات العسكرية الكبيرة والمعدات الثقيلة ونقلها، حيث سبق رصد هذه السفن في خليج داشينج خلال سبتمبر من عامي 2023 و2024.

كما تعمل الصين على بناء سفن مخصصة لنقل الحمولات، يمكنها تثبيت نفسها في قاع البحر، ثم نشر جسور قابلة للتمدد لربطها باليابسة أو بسفن أخرى، بما يتيح إنشاء نقاط عبور بحرية لنقل القوات والمعدات.

أكبر انتشار بحري حول تايوان

وفي أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر، نشرت الصين أكثر من 100 سفينة تابعة للبحرية وخفر السواحل حول تايوان وفي غرب المحيط الهادئ، في واحدة من أكبر عمليات الانتشار البحري التي نفذتها حتى الآن.

كما شوهدت أحدث حاملات الطائرات الصينية وهي تغادر قاعدتها في الفترة نفسها، برفقة ثلاث سفن قتالية سطحية رئيسية أخرى.