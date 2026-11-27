استقر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على ترتيبات بعثة الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للسفر إلى توجو لمواجهة إسكو كارا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في إطار سعي الفريق الأحمر لمواصلة مشواره بالبطولة وتحقيق نتائج إيجابية.

وقرر مجلس إدارة الأهلي تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق خلال رحلتها المرتقبة إلى توجو، من أجل الإشراف على كافة الترتيبات الخاصة بسفر وإقامة اللاعبين والجهاز الفني، وتوفير الأجواء المناسبة قبل المواجهة الأفريقية.

الأهلي يسافر إلى توجو بطائرة خاصة 3 ديسمبر

وحددت إدارة الأهلي يوم 3 ديسمبر المقبل موعدًا مبدئيًا لسفر بعثة الفريق إلى توجو، عبر طائرة خاصة، لتجنب إرهاق اللاعبين ومنح الجهاز الفني فرصة كافية للاستعداد للمباراة المرتقبة أمام إسكو كارا.

ومن المقرر أن تقام المواجهة يوم 6 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، حيث يطمح الأهلي إلى العودة بنتيجة إيجابية من خارج ملعبه، ومواصلة المنافسة على صدارة المجموعة الأولى.

موعد مباراة الأهلي وأول أغسطس الأنجولي

وقبل السفر إلى توجو، يستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بمواجهة أول أغسطس الأنجولي، في المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد 29 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الفريق الأحمر إلى تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط، لتكون بداية قوية في مشواره نحو المنافسة على اللقب الأفريقي.

مجموعة الأهلي في كأس الكونفدرالية الأفريقية

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، إلى جانب أندية الرجاء المغربي وأول أغسطس الأنجولي وإسكو كارا التوجولي.

ويبدأ الفريق الأحمر مشواره بمواجهة أول أغسطس الأنجولي بالقاهرة، قبل أن يخوض اختبارًا خارج ملعبه أمام إسكو كارا في توجو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.