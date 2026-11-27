أكد عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أهمية مواجهة الإفريقي التونسي، المقرر إقامتها غدًا، مشيرًا إلى أن الفريق يدرك جيدًا صعوبة اللقاء، خاصة أنه يقام على ملعب الزمالك وأمام فريق كبير، مؤكدًا أن اللاعبين يستهدفون تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقف الفريق في المجموعة.

الزمالك و الإفريقي التونسي

وتقدم عمر جابر، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، بخالص العزاء لأسر ضحايا حادث الوراق الأليم، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، كما وجه الشكر لجماهير الإفريقي التونسي على مبادرتهم بالتبرع بالدم للمصابين، مشددًا على أن جميع لاعبي الزمالك في حالة تركيز كبيرة من أجل تحقيق الهدف المطلوب وإسعاد الجماهير، واصفًا المواجهة بأنها ديربي عربي.

وأضاف لاعب الزمالك أن الفريق استعد جيدًا للمباراة، ويتمنى أن يمنحه الفوز دفعة قوية لمواصلة مشواره في البطولة، موضحًا أن هناك اختلافات كبيرة بين مواجهة الغد وآخر لقاء جمع الفريقين منذ نحو 15 عامًا، وأن لاعبي الأبيض سيبذلون أقصى ما لديهم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس.