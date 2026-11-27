أكد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه يسعى لتحقيق الفوز على الإفريقي التونسي في مواجهة الغد، وحصد أول ثلاث نقاط في مشوار دور المجموعات، من أجل الحصول على دفعة معنوية قوية خلال المباريات المقبلة، مشيرًا إلى أن الزمالك جاهز للمباراة بعد تجهيز اللاعبين بصورة جيدة عقب مواجهة الجونة الأخيرة في الدوري.

الزمالك

وقال معتمد جمال خلال المؤتمر الصحفي: «الزمالك هو الفريق الوحيد الذي يفقد عناصر في كل موسم بسبب رحيل بعض النجوم وإيقاف القيد، ولكن الفريق يضم أفضل اللاعبين في مصر والقارة، كما يضم لاعبين دوليين يعلمون كيف يتعاملون في المباريات والبطولات»، مؤكدًا أن الفريق ينافس على جميع البطولات التي يشارك فيها، وأن اللاعبين قادرون على الفصل بين أي مشكلات والمباريات.

وأضاف المدير الفني للزمالك أن الجهاز الفني درس فريق الإفريقي وتابع مبارياته الأخيرة، بما فيها مواجهة الترجي، مشددًا على صعوبة مباريات فرق شمال أفريقيا، ومؤكدًا ثقته في قدرة لاعبيه على الظهور بأفضل صورة وإسعاد الجماهير البيضاء، التي وصفها بأنها الأفضل في العالم، كما وجه الشكر لجماهير الإفريقي التونسي على مبادرتهم الإنسانية بالتبرع بالدم لمصابي حادث الوراق الأليم.