نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة تاريخية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، توثق استقبال الملك فيصل بن عبد العزيز، رحمه الله، لبعثة نادي الإسماعيلي المصري.

المستشار تركي الـ شيخ

وأرفق تركي آل الشيخ الصورة بتعليق قال فيه: «الملك فيصل رحمه الله يستقبل نادي الإسماعيلي»، مع وضع علمي مصر والسعودية، في إشارة إلى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

ولاقت الصورة اهتمامًا لما تحمله من ذكريات تاريخية توثق إحدى محطات العلاقة الرياضية بين مصر والسعودية، وتعكس مكانة النادي الإسماعيلي وتاريخه في كرة القدم المصرية.