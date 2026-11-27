عُثر على جثة فتاة داخل منزلها بقرية التمد الحجر التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، في ظروف غامضة.



وتلقت مديرىة أمن الدقهلية إخطارًا من النجدة بالعثور على الفتاة مشنوقة داخل منزلها بجوار المقابر، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، حيث تبين ان الجثة لفتاة تدعى. سماح ا ح 24 عاما وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإجراء المعاينة.



وتم نقل الجثمان إلى مستشفى السنبلاوين عقب انتهاء معاينة الشرطة،وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية وكشف ملابسات الحادث إذا كان بها شبهه جنائية من عدمها وتحرر محضر بالواقعة وجار اخطار النيابة العامة