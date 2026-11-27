شيّع أهالي منطقة بهتيم بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جثمان سائق سيارة النقل الذي لقي مصرعه في الحادث المأساوي الذي شهدته منطقة الوراق أعلى الطريق الدائري، وسط حالة من الحزن والأسى بين أفراد أسرته وأهالي المنطقة.



وانطلقت جنازة الفقيد من مسجد النصر بمنطقة بهتيم، حيث ودّعه الأهالي إلى مثواه الأخير، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.



وكان الطريق الدائري بمنطقة الوراق قد شهد حادثًا مأساويًا إثر تصادم عدد من السيارات، من بينها سيارة نقل مواد بترولية، أعقبه اندلاع حريق هائل امتدت ألسنة اللهب خلاله إلى عدد من المركبات، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، فيما تواصل الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحادث.