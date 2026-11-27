يستعد الفنان فضل شاكر لإحياء حفل غنائي برفقة نجله المطرب محمد فضل شاكر، ليلة رأس السنة الميلادية، يوم 31 ديسمبر المقبل، وذلك على مسرح ثنايا في منطقة العلا بالمملكة العربية السعودية.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل فضل شاكر وابنه محمد، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور.

ويأتي الحفل ضمن الفعاليات الفنية المقرر إقامتها في العلا احتفالًا بليلة رأس السنة، حيث يلتقي فضل شاكر ونجله محمد بالجمهور في أمسية غنائية تجمع بين أعمال فضل شاكر المعروفة والأغاني التي يقدمها محمد فضل شاكر خلال مشواره الفني.

ومن المقرر أن يقدم الثنائي مجموعة من الأغاني التي تنتمي إلى أنماط موسيقية مختلفة، وسط أجواء احتفالية تتزامن مع استقبال العام الميلادي الجديد.

المطرب فضل شاكر

من جهة أخرى، يستعد الفنان محمد فضل شاكر لتكرار تجربته الغنائية مع والده الفنان فضل شاكر، من خلال ديو جديد يجمعهما خلال الفترة المقبلة، بعد النجاح الذي حققاه بأغنية «كيفك ع فراقي».

وكشف محمد شاكر، في تصريحات إعلامية، أنهما لم يحددا الأغنية التي سيقدمانها حتى الآن، موضحًا أنهما يستمعان إلى عدد من الأعمال الغنائية لاختيار الأنسب، بما يتناسب مع نجاح تجربتهما الأولى.

وتحدث محمد شاكر عن سعادته بالوقوف إلى جوار والده على المسرح، مؤكدًا أن هذه اللحظة كانت حلمًا يراوده منذ 14 عامًا، وأنه لا يزال يشعر بالدهشة مع كل حفل يجمعهما، رغم تكرار التجربة.

كما أشار إلى أن حفلات فضل شاكر تجمع جمهورًا من مختلف الأعمار، بداية من الأمهات وحتى الأبناء والأحفاد، لافتًا إلى أن عفوية والده وظهوره على طبيعته من أكثر الأمور التي تميزه، وأنه لا يتعمد افتعال مواقف من أجل تصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

من ناحيته، تحدث فضل شاكر عن علاقته بنجله، مشيدًا بموقفه إلى جانبه خلال المراحل الصعبة التي مر بها، وقال: «أتمنى أعوضه عن كل اللي مر بيه».

وأبدى فضل شاكر إعجابه بشخصية محمد وطموحه وأفكاره، إلى جانب ذكائه وقدرته على إدارة أعماله الفنية، مؤكدًا تقديره الكبير لمساندته ودعمه.

وعن تفاصيل تعاونهما الأول في أغنية «كيفك ع فراقي»، كشف فضل شاكر أن فكرة تقديم الأغنية بشكل ثنائي جاءت بإصرار من نجله محمد، الذي ظل يطلب منه تنفيذها على مدار 3 سنوات، خلال زياراته المتكررة له.

وأضاف أن محمد جدد طلبه خلال الزيارة الأخيرة، وأصر على غناء الأغنية معه، حتى وافق في النهاية على الفكرة، وتولى الموزع حسام الصعبي توزيع العمل، الذي خرج بالشكل الذي نال إعجابه.