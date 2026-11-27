كشف تقرير حصري لشبكة CNN عن ظاهرة غير مسبوقة في واشنطن، حيث وصل عدد أعضاء مجلس الوزراء المقيمين داخل منشآت عسكرية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، بنحو ستة مسؤولين، في خروج واضح عن التقاليد الديمقراطية التي تقضي بأن يعيش القادة المدنيون بين سكان العاصمة.

مساكن الجنرالات تتحول إلى مقر لوزراء ترامب

وتُعد أكثر المساكن المرغوبة في واشنطن اليوم منازل يزيد عمرها على قرن، وتخضع لرقابة صارمة على الدخول، وتحيط بها أسوار تفصلها عن بقية العاصمة. وقد صُممت هذه المنازل في الأصل لإيواء الجنرالات وكبار الضباط، إلا أنها أصبحت اليوم مقرًا لما يقرب من ستة أعضاء من إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ويُعد هذا رقمًا مرتفعًا تاريخيًا، إذ كان من النادر جدًا في الإدارات السابقة أن يقيم كبار المسؤولين المدنيين في قواعد عسكرية، غير أن عودة العنف السياسي الداخلي، في أعقاب اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك وتزايد التهديدات الموثوقة، إلى جانب المخاطر القادمة من الخارج، دفعت المسؤولين إلى التأكيد أنهم يشعرون بأمان أكبر داخل هذه المجمعات مقارنة بأي مكان آخر في المدينة.

وفي الشهر نفسه، أفادت القناة ذاتها أن إيران كانت تضع خططًا لمهاجمة كبار مسؤولي ترامب عبر تفجير ما يسمى "القنبلة القذرة" أو سلاح كيميائي في واشنطن.

من يسكن في المجمعات العسكرية؟

أحدث الحالات المعروفة هي حالة وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي غادر قصره في حي جورج تاون لينتقل إلى قاعدة عسكرية آمنة في العاصمة. وفي تصريحات أدلى بها مؤخرًا على برنامج "سكواك بوكس" على قناة CNBC، عزا بيسنت هذه الخطوة إلى تهديدات بالقتل من إيران، ناجمة عن حملة العقوبات الاقتصادية التي يقودها ضد طهران.

وقال بيسنت: "تبًا للقادة الإيرانيين. لن أتراجع. لقد بدأوا بتوجيه تهديدات بالقتل ضدي وضد أعضاء آخرين في مجلس الوزراء. لن نتراجع".

وينضم إلى بيسنت المدعي العام تود بلانش، الذي تم نقله مؤخرًا أيضًا لأسباب أمنية، سائرًا على خطى سلفه بام بوندي، التي عاشت في قاعدة عسكرية العام الماضي.

وفي حصن ماكنير، الواقع عند ملتقى نهري بوتوماك وأناكوسيا، تُعرف منطقة "صف الجنرالات" حاليًا بأنها مقر إقامة وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ورئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، بالإضافة إلى زوجته كاتي وأبنائهم الأربعة.

وغادر آل ميلر منزلهم في فرجينيا العام الماضي بعد تعرضهم لما وصفه مسؤول في البيت الأبيض بحملة موثقة من المضايقات والتشهير والتهديدات خارج مقر إقامتهم.قلق من عزلة المسؤولين عن المجتمعوأثار هذا التوجه قلق الخبراء والمشرعين الديمقراطيين.

وحذر توماس كان، مدير مركز الدراسات البرلمانية والرئاسية في الجامعة الأمريكية، شبكة CNN من أن هذه الظاهرة تُعمّق عزلة الموظفين العموميين.

وقال كان: "عندما يشغلون وظائف كهذه، فإنهم يعيشون في عزلة تامة بفضل الحراسة الأمنية. أما الآن، وبشكل أكثر وضوحًا، فهم لا يعيشون حتى في الأحياء التي يعيش فيها معظمنا"، واصفًا بيئة قاعدة فورت ماكنير بأنها "غير واقعية" و"معزولة تمامًا".وفي الكونغرس، طالب الديمقراطيون بالشفافية.

وسيُطلب من البنتاجون تقديم تقرير إلى لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب هذا الربيع، يُفصّل التهديدات التي تُبرر عمليات النقل، والأساس القانوني لهذه الخطوة، وتكاليف الإيجار، وأكد النائب عن ولاية كاليفورنيا، جورج وايتسايدز، الذي رعى هذا الإجراء، ضرورة التحقق من أن هؤلاء المسؤولين "يدفعون أسعار السوق العادلة".

في غضون ذلك، دافع مسؤول في البيت الأبيض عن الوضع، مسلطًا الضوء على انخفاض معدل الجريمة في واشنطن، ومؤكدًا أنه على الرغم من أن العديد من أعضاء مجلس الوزراء لا يستطيعون العيش في المدينة بسبب التهديدات المستهدفة، إلا أنهم ساهموا شخصيًا في جهود الحكومة لجعل العاصمة "آمنة وجميلة".

التكاليف والسوابق والحياة اليومية

يتعين على المسؤولين دفع تكاليف هذه المساكن، التي تتجاوز عادةً 4500 دولار شهريًا حسب نوع العقار، ويستند هذا النظام إلى سابقة تشريعية صدرت عام 2008 خلال فترة تولي وزير الدفاع آنذاك روبرت جيتس منصبه، والتي سمحت لقادة البنتاجون باستئجار مساكن عسكرية بسعر يزيد بنسبة 5% فقط عن سعر استئجار جنرال برتبة أربع نجوم، بحجة أن ذلك يوفر أموال دافعي الضرائب المخصصة للأمن الخاص، ومع ذلك، أثار هذا الإنفاق جدلًا واسعًا.

ففي العام الماضي، تعرض بيت هيجسيث لانتقادات حادة عندما اكتشف المشرعون أن الجيش يخطط لإنفاق 137297 دولارًا على إصلاحات وتحسينات لمقر إقامته في فورت ماكنير.

وبعيدًا عن الأمن والجدل السياسي، للحياة في القاعدة طابعها الخاص، ففي بودكاست استضافته كاتي ميلر في وقت سابق من هذا العام، مازح ماركو روبيو بشأن علاقات الجيران، وروى كيف تجول أحد كلابه من نوع جولدندودل بالخطأ في منزل هيجسيث، بينما تستقر إحدى قطط وزير الدفاع غالبًا على شرفته كما لو كانت تملك المكان.

ومع ذلك، يحذر سكان عسكريون سابقون من أن المنازل التي يعود تاريخها إلى قرن من الزمان، على الرغم من كونها واسعة، تفتقر إلى الكماليات: "إنها مساكن عسكرية.. إنها عملية"، هكذا لخص مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأمر لشبكة CNN.