تواصل محافظة الأقصر تنفيذ فعاليات حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، من خلال سلسلة من الندوات التوعوية والأنشطة الثقافية والفنية، التي تستهدف نشر الوعي بقضايا المرأة، والتأكيد على أهمية ترسيخ قيم الاحترام والتسامح وقبول الاختلاف، ومواجهة كافة أشكال العنف والتمييز.

وتأتي الفعاليات تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وبتوجيهات الدكتورة إيمان السبكي، مدير وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية، وبإشراف الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، وبالتنسيق مع ميرفت سيد، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وبالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

وفي هذا السياق، نظم المجلس القومي للمرأة ندوة توعوية وورشة عمل بمشاركة الرائدات الريفيات الصحيات، تناولت سبل مواجهة العنف ضد المرأة، وأهمية ترسيخ المبادئ الإنسانية والدينية التي تؤكد احترام المرأة وصون حقوقها، حيث استعرض فضيلة الشيخ محمد عبد الله، مدير إدارة الفتوى بالأزهر، والقس رويس عبد الملاك، ممثل الكنيسة، القيم المشتركة التي تدعو إليها الأديان السماوية، وفي مقدمتها المحبة والرحمة واحترام الآخر ونبذ العنف بمختلف أشكاله.

كما تناولت سهير سمير، عضو المجلس القومي للمرأة، أهمية الحفاظ على الاستقرار الأسري، وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين أفراد الأسرة، إلى جانب ترسيخ مفهوم تقبل الاختلاف باعتباره ركيزة أساسية لبناء علاقات إنسانية سليمة.

وفي مركز ومدينة الطود، شهدت مدرسة الشهيد خيري تنفيذ فعاليات توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة، تضمنت عرضا مسرحيا سلط الضوء على صور العنف المختلفة وانعكاساتها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، في إطار تقديم رسائل توعوية بأسلوب مبسط وتفاعلي يستهدف تعزيز الوعي لدى الطلاب.

كما نظم فرع ثقافة الأقصر، بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، ندوة بالمركز الحضري للمرأة، ناقشت قضايا العنف ضد المرأة ومكانتها في المجتمع، واستعرضت جوانب من تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع المرأة، وما تعكسه سيرته من معاني الرحمة والتقدير وحسن المعاملة، وشهدت الفعالية فقرات أدبية وفنية، وقصائد شعرية تناولت المرأة، إلى جانب فقرات للإنشاد الديني.

وتستمر حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر، في إطار جهود محافظة الأقصر لرفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا المرأة، والتصدي لمختلف صور العنف والتمييز، وتعزيز ثقافة الاحترام والمساواة، بما يدعم بناء مجتمع آمن يحفظ كرامة المرأة ويصون حقوقها.