شهدت سماء مدينة الأقصر، صباح اليوم، انطلاق 49 رحلة بالون طائر حملت على متنها 1360 سائحا من مختلف الجنسيات، في مشهد سياحي يعكس الإقبال المتواصل على تجربة التحليق فوق المدينة التاريخية والاستمتاع بمشاهدة المعالم الأثرية والطبيعية للأقصر من ارتفاعات شاهقة مع ساعات الصباح الأولى.

وتحظى رحلات البالون الطائر في الأقصر بمكانة مميزة على خريطة السياحة العالمية، باعتبارها واحدة من أبرز التجارب السياحية التي تجمع بين المغامرة ومتعة مشاهدة الحضارة المصرية القديمة، حيث يستمتع السائحون بمشهد بانورامي يضم المعابد الأثرية والمناطق الزراعية ونهر النيل والقرى المحيطة، في لوحة فريدة تميز الأقصر عن مختلف المقاصد السياحية.

وقال كابتن وائل أحمد، كابتن بإحدى شركات البالون الطائر بالأقصر، إن رحلات البالون تشهد إقبالا من السائحين بمختلف الجنسيات، مشيرا إلى أن التحليق فوق الأقصر مع شروق الشمس يمنح الزائر تجربة استثنائية، خاصة مع مشاهدة المعالم الأثرية والطبيعة الخلابة التي تتميز بها المدينة من منظور مختلف.

وأضاف أن انتظام رحلات البالون يرتبط بالالتزام الكامل بمعايير السلامة الجوية والتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تقديم تجربة سياحية آمنة ومتميزة للسائحين، مؤكدا أن البالون الطائر أصبح من الأنشطة التي يحرص زوار الأقصر على إدراجها ضمن برنامج زيارتهم للمدينة.

وتواصل الأقصر جذب السائحين من مختلف دول العالم بفضل ما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية فريدة، لتظل رحلات البالون الطائر واحدة من التجارب التي تمنح زوارها فرصة استكشاف عظمة التاريخ المصري في مشهد يجمع بين جمال الطبيعة وعبق الحضارة.