نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، لقاء بعنوان "الأقصر المدينة العريقة "، بقصر ثقافة العديسات ، ضمن فعاليات صالون الثقافة الجماهيرية، و احتفالا بالعيد القومي للمحافظة.

وتضمن الصالون محاضره تحدث وليد الضوي شاعر وعضو بنادي الأدب عن تاريخ الأقصر، وأهم معالمها الحضارية والأثرية، وما تمثله من قيمة تاريخية وإنسانية، إلى جانب التأكيد على أهمية الحفاظ على التراث والتعريف بعظمة الحضارة المصرية، ودور الوعي الثقافي في ترسيخ الانتماء والاعتزاز بتاريخ الوطن. أيضا لماذا تم اختيار هذا اليوم للاحتفال بالعيد القومي للاقصر ، متناولا تاريخ المحافظة ومكانتها الحضارية، وما تزخر به من إرث تاريخي وثقافي يمثل أحد أهم ملامح الهوية المصرية.

كما أدار لقاء آخر بعنوان "الأقصر المدينه الفريده" ألقاها سيد صدقي اخصائي إجتماعى بمدرسة فصول ابن الجراح التجارية، مشيرا إلى معالم المدينه الفريده وتاريخها العريق وحاضرها المشرق.

كما شهدت الفعاليات مجموعة من الفقرات الشعرية التي احتفت بمدينة الأقصر، وعبرت عن مكانتها في الوجدان المصري، منها قصيدة "ايديني" للشاعر وليد الضوي،

قصيدة" بلادي" للشاعر يحيي بحر.

اما الجانب الفني للصالون أعد مجموعة من الأنشطة ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين تدريب قسم الفنون التشكيلية بالقصر ورشة مشغولات يدوية،و عرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أشرف شبيب وقدمت أغاني متنوعة منها "بسم الله _اما براوه".

نفذ صالون الثقافة الجماهيرية من خلال الإدارة العامة للثقافة العامة التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي بإشراف محمود عبد الوهاب ، وفرع ثقافة الأقصر بإدارة محمد رجب ، واختتمت فعالياته بمعرض الكتاب لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.