نشرت الجريدة الرسمية اليوم ، قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3386 لسنـة 2026، والذي ينص على أن يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض الكائنة (30) شارع جسر السويس ناصية شارع 6 أكتوبر - حى عين شمس - محافظة القاهرة ، بمساحة 688٫60م2 ، وذلك بغرض إنشاء مناطق تجارية .



حيث نص قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3386 لسنـة 2026 رئيـس مجلـس الـوزراء على أنه بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2644 لسنة 2010 بإضافة غرض إنشاء المناطق التجارية من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة ؛ تقــــــرر :

( المــادة الأولى ) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض الكائنة (30) شارع جسر السويس ناصية شارع 6 أكتوبر - حى عين شمس - محافظة القاهرة ، بمساحة 688٫60م2 ، وذلك بغرض إنشاء مناطق تجارية .

( المــادة الثــانية ) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والرسمين التخطيطين والكشف المرفقين .

( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 جمادى الأولى سنة 1448 هـ ( الموافق أول نوفمبر سنة 2026 م ) .

وكانت قد أعدت وزارة التنمية المحلية والبيئة مذكرة إيضاحية لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 3386 لسنة 2026 لعرض الآتى :

ورد كتاب محافظة القاهرة رقم (10157) المؤرخ 10/9/2026 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض الواقعة ۳۰ شارع جسر السويس ناصية ٦ أكتوبر بحى عين شمس بمساحة 688٫60م2 تقريبًا بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة وذلك بغرض إنشاء مناطق تجارية والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر والمملوكة للمواطن الوارد اسمه بكشف الملاك الظاهرين.

حيث الثابت من مذكرة محافظة القاهرة أن الأخيرة هى الجهة التى تتحمل كافة التعويضات للملاك.

والثابت من مذكرة المحافظة أنه تم تقدير قيمة التعويضات بصفة مبدئية بقيمة إجمالية 13٫772٫000 جنيه (ثلاثة عشر مليونًا وسبعمائة واثنان وسبعون ألف جنيه فقط لا غير) كتعويض مبدئى لحين تقدير السعر النهائى عن طريق اللجان المختصة بذلك وذلك إعمالا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة.

وأرفق بالأوراق كشف يتضمن اسم المالك الظاهر للمشروع المطلوب نزع ملكيته لإضفاء صفة النفع العام عليه، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر. حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته.

ولما كان إنشاء المناطق التجارية أضيفت إلى أغراض المنفعة العامة المنصوص عليها فى المادة (۲) من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٤٤ لسنة ٢٠١٠ وبالتالى يعد تنفيذ المشروع المشار إليه بعاليه من أعمال المنفعة العامة - الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية. فقد أعد مشروع القرار المرفق. برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .