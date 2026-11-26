كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن تولي أحمد فوزي مهمة تدريب حراس المرمى، وذلك بعدما تم رفض استمرار مدرب الحراس الأجنبي في جهاز الحسين عموتة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«خاص.. أحمد فوزي يتولى مهمة تدريب حراس المرمى بعدما تم رفض استمرار مدرب الحراس الأجنبي في جهاز الحسين عموتة».



حيث استقر مسؤولو النادي الأهلي على تولي أحمد فوزي، حارس مرمى الفريق السابق، مهمة تدريب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، عقب قرار إنهاء مهمة الجهاز الفني السابق بقيادة المغربي الحسين عموتة.

وجاء القرار في إطار التغييرات التي يشهدها الجهاز الفني للأهلي، بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.