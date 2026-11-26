أفادت شبكة "دويتشه فيله" (DW) بأن القتال في بلدة "مويالي" الحدودية الجنوبية —التي تقع بين إقليمي "أوروميا" و"الصومال" في إثيوبيا— لا يزال مستمراً منذ أكثر من خمسة أسابيع دون التوصل إلى حل، ما أدى إلى تشتيت المجتمعات التجارية وتفاقم أزمة إنسانية حادة.

اشتباكات في مدينة مويالي الإثيوبية

وذكر سكان محليون لموقع "بوركينا" (Borkena) أن فترات الهدوء المتقطعة كانت تليها دائماً جولات جديدة من تبادل إطلاق النار، بما في ذلك اشتباكات عنيفة شهدتها عطلة نهاية الأسبوع.

وقال أحد السكان: "عندما يشعر الجيش بالتعب، يأخذ استراحة ثم يعاود تبادل إطلاق النار؛ فالصراع لم يتوقف على الإطلاق. في يوم الأحد قبل الماضي، وقع تبادل كثيف للنيران. لم نرَ أي حل، والجيش يكتفي بالانتظار".

واستمر العنف رغم المحادثات التي جرت يوم الثلاثاء الماضي بين مسئولين فيدراليين وإقليميين وممثلين عن قبيلتي "جيري" و"بورانا" بهدف وقف الأعمال العدائية.

وأشار السكان إلى أن إطلاق النار استؤنف بعد الاجتماعات مباشرة تقريباً.

وقال أحد السكان لشبكة "دويتشه فيله": "حتى بعد أن جمع الطرفان المعنيين لإجراء مناقشات، عاد إطلاق النار في غضون ساعات. ما زلنا لا نعرف ما هي استراتيجية الحكومة لحل أزمة مويالي".

ولم يعلن أي من الطرفين عن سيطرته على مناطق جديدة في "مويالي" خلال الصراع المستمر منذ شهر.

وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن النزاع تسبب في نزوح أكثر من 600 ألف شخص في المناطق المتضررة، فرّ منهم أكثر من 60 ألفاً إلى كينيا المجاورة.

ولا يزال تبادل إطلاق النار المستمر يسفر عن وقوع ضحايا كما أفاد تقييم للأمم المتحدة بأن 110 مدارس أغلقت أبوابها، مما حرم أكثر من 70 ألف طالب من التعليم.

وأوضح أحد سكان "مويالي" أن سبل العيش المحلية انهارت، في حين لا تزال المساعدات الإنسانية شحيحة على الجانب الإثيوبي.

وقال: "يعبر العديد من النازحين إلى كينيا، حيث تتوفر المساعدات، وإن كانت محدودة أما على الجانب الإثيوبي، فباستثناء بعض المساعدات الخاصة المتقطعة، لم تقدم الحكومة أي دعم".

ووفقاً للصليب الأحمر الكيني، تجاوز عدد الإثيوبيين النازحين الذين دخلوا إلى كينيا 70 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفاً.

صرح "أدين واكو جيلجيلو"، رئيس منطقة الشمال 1 في الصليب الأحمر الكيني، بأن تدفق الوافدين الجدد قد تراجع خلال الأيام الثلاثة الماضية، وذلك بفضل هدوء الأوضاع مؤقتاً في "مويالي"، مما أتاح للنازحين دخول المخيمات وتلقي المساعدات.