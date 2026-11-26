حذّر الشيخ محمد متولي الشعراوي إمام الدعاة رحمه الله تعالى ، من هذا الدعاء للأبناء، لأنه قد يُصيبهم بالفقر.

وقال الشعراوي إن هناك دعاء شائعًا يحرص الآباء على ترديده قد يُصيب أبناءهم بالفقر، ويجب عليهم تجنبه وهو دعاء «اللهم افتح عليك»، لأن هذا الدعاء قد يعني فتح الله على الشخص بجميع الأشياء، سواء كانت خير أو أشياء أخرى غيرها.

واستشهد إمام الدعاة خلال حديث مسجّل له بعدد من الآيات، التي تشير إلى أن الله إذا أراد أن يُعاقب أحدًا أعطاه الكثير من الخيرات حتى ينعم في نعيمها، ثم يذيقه البغتان ققال تعالى:"فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون".

وأشار الشعراوى إلى أن دعاء "الله يفتح عليك" يعنى نعمة تأتى ولكن بعدها يكون شرا لأنه سوف لا يؤدي حقها، وهذا الدعاء خطأ شائع يحرص الآباء على الدعاء لأبنائهم به فعليهم استبدالها ب«اللهم افتح لك أبواب الخير والرزق».

دعاء للأبناء بالحفظ

-«اللهم احفظ لي أولادي ووفقهم لطاعتك، وبارك لي فيهم».

-اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان.

-اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وعلمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم من بركات السماء والارض إنك سميع مجيب.

-اللهم يا معلم موسى عليه السلام علمهم، ويا مفهم سليمان عليه السلام فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتيهم الحكمة وفصل الخطاب.

-اللهم علمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض، إنك سميع الدعاء.

-اللهم إني أسألك لهم قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، واجعلهم هداة مهتدين.

-اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين.

-«اللهم افتح على أولادى فتوح العارفين، وعلمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والارض إنك سميع مجيب، اللهم يا معلم موسى -عليه السلام- علمهم، ويا مفهم سليمان -عليه السلام- فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتيهم الحكمة وفصل الخطاب».