أفادت وكالة «رويترز»، نقلا عن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو، بأن المدينة تتعرض لهجوم بصواريخ باليستية، في تصعيد عسكري جديد يأتي وسط استمرار المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية.

ويأتي الهجوم بالتزامن مع سماع دوي انفجارات قوية في أنحاء العاصمة، بحسب شهود عيان نقلت عنهم الوكالة، فيما دعت السلطات المحلية السكان إلى الاحتماء في الملاجئ واتباع تعليمات السلامة، تحسبا لاستمرار الضربات.

ويعكس استهداف كييف بالصواريخ الباليستية استمرار الضغوط العسكرية الروسية على العمق الأوكراني، في وقت تتواصل فيه العمليات القتالية على جبهات متعددة، وسط مخاوف من اتساع نطاق الأضرار التي قد تلحق بالمنشآت المدنية والبنية التحتية.