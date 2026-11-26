

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أن طاقم ناقلة بحرية تعرضت لحادث قبالة سواحل دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بخير، مؤكدة عدم ورود تقارير عن وقوع أضرار لحقت بالسفينة، في تطور جديد يسلط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه حركة الملاحة التجارية في مياه الخليج.

وأوضحت الهيئة، وفق الإفادة الأولية، أن جميع أفراد الطاقم في حالة آمنة، ولم تتلق أي بلاغات تفيد بتعرض الناقلة لأضرار مادية، مشيرة إلى متابعة الموقف في إطار إجراءات الرصد البحري والتعامل مع البلاغات المتعلقة بسلامة السفن التجارية.

ويأتي هذا التطور في ظل تزايد المخاوف بشأن أمن الملاحة البحرية في منطقة الخليج العربي، مع تكرار الحوادث التي تستهدف سفنا وناقلات تجارية، سواء عبر مقذوفات مجهولة المصدر أو انفجارات بالقرب من مسارات الإبحار، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن سلامة حركة نقل الطاقة والتجارة الدولية.

أهم الممرات البحرية لنقل النفط

وتكتسب هذه الحوادث أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للخليج ومضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز إلى الأسواق العالمية، إذ تعتمد عليه حركة كبيرة من صادرات الطاقة القادمة من دول المنطقة.

وتواصل هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية متابعة التطورات وإصدار التحذيرات للسفن العابرة، مع حث أطقم السفن والشركات المشغلة على توخي الحذر والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة أو تحركات بحرية مشبوهة.